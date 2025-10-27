 Aller au contenu principal
Présidentielle 2028 aux Etats-Unis : Donald Trump exclut de passer par la vice-présidence pour se maintenir au pouvoir, même s'il aurait "le droit de le faire"
information fournie par Boursorama avec Media Services 27/10/2025 à 14:21

Donald Trump, déjà président de 2017 à 2021, et qui a entamé le 20 janvier un second mandat, évoque souvent les appels de ses partisans à effectuer un troisième mandat.

JD Vance et Donald Trump à Washington, aux Etats-Unis, le 25 aout 2025. ( AFP / MANDEL NGAN )

Se présenter en tant que vice-président de JD Vance et profiter d'une démission de ce dernier pour pouvoir effectuer un troisième mandat en 2028 ? Donald Trump a assuré lundi 27 octobre qu'il "aurait le droit de le faire", tout en l'excluant, car "ce ne serait pas très bien".

Donald Trump a exclu lundi de se présenter pour le poste de vice-président en 2028, une manœuvre évoquée par certains de ses partisans pour lui permettre de contourner la limite constitutionnelle de deux mandats.

"J'aurais le droit de le faire", a-t-il assuré au cours d'un échange avec la presse à bord de son avion, pendant un vol entre le Japon et la Malaisie. " Je ne le ferais pas" , a toutefois ajouté le président américain, estimant que cela reviendrait à "faire le malin." "Ce ne serait pas bien", a-t-il encore lancé.

Donald Trump, déjà président de 2017 à 2021, et qui a entamé le 20 janvier un second mandat, évoque souvent, sans les rejeter ouvertement, les appels de ses partisans à effectuer un troisième mandat, même si la Constitution américaine l'interdit.

"Les gens doivent se faire à cette idée"

Il a aussi exhibé plusieurs fois des casquettes rouges portant l'inscription "Trump 2028", l'année de la prochaine élection présidentielle.

L'une des hypothèses en vogue dans le monde trumpiste serait que le milliardaire de 79 ans se présente dans trois ans à la vice-présidence, et que l'actuel vice-président JD Vance soit de son côté candidat à la présidence. Dans ce scénario, en cas de victoire, JD Vance démissionnerait et serait automatiquement remplacé par Donald Trump , qui resterait ainsi à la Maison Blanche, contournant le 22e amendement à la Constitution américaine qui prévoit que personne ne puisse être élu président plus de deux fois.

"Trump sera président en 2028, les gens doivent se faire à cette idée", a dit récemment l'un des principaux idéologues du mouvement MAGA, Steve Bannon, au magazine The Economist . "Il existe une stratégie" pour ce faire, qui sera dévoilée "en temps voulu", a insisté l'influenceur et ancien conseiller du président américain.

