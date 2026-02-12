Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,28% pour le Dow Jones .DJI , de 0,27% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,22% pour le Nasdaq. .IXIC :

* MCDONALD'S MCD.N - La chaîne de restauration rapide a publié mercredi des ventes comparables mondiales et un bénéfice supérieurs aux prévisions pour le quatrième trimestre, grâce à ses promotions et campagnes marketing, ainsi qu'à la forte demande en Australie et en Grande-Bretagne.

* CISCO SYSTEMS CSCO.O a fait état mercredi d'une marge brute trimestrielle ajustée inférieure aux estimations, le fournisseur d'équipements réseau étant confronté aux conséquences de la hausse des prix des puces mémoire.

* APPLIED MATERIALS AMAT.O - Le Département américain du Commerce a annoncé mercredi avoir conclu un accord à hauteur de 252 millions de dollars avec le groupe pour avoir exporté illégalement du matériel de fabrication de puces électroniques vers le fabricant chinois de puces électroniques Semiconductor Manufacturing International Corp.

* BOEING BA.N constate d'énormes améliorations en matière de qualité dans sa chaîne d'approvisionnement d'avions commerciaux au cours des deux dernières années, a déclaré mercredi un dirigeant du constructeur aéronautique américain.

* BIRKENSTOCK BIRK.N a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires du premier trimestre inférieur aux attentes de Wall Street, la prudence des consommateurs et la demande inégale dans certaines régions ayant pesé sur les ventes globales.

