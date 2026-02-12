"N'envoyez pas votre argent à l'Ukraine" : le Premier ministre hongrois Victor Orban appelle à plutôt renforcer la compétitivté européenne

Fin 2025, l'Union européenne a mobilisé un total d'environ 177 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine.

Viktor Orban à Alden Biesen, en Belgique, le 12 février 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Proche de Vladimir Poutine et détracteur de longue date de Kiev, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban a estimé jeudi 12 février que l'Union européenne arrêter son soutien financier à l'Ukraine et dépenser son argent pour soutenir sa propre économie

"N'envoyez pas votre argent à quelqu'un d'autre si vous en avez besoin pour votre compétitivité, et donc n'envoyez pas votre argent à l'Ukraine!", a déclaré le dirigeant, lors d'un sommet des 27 consacré à la compétitivité.

L'UE avait mobilisé à fin 2025 un total d'environ 177 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine , sous forme de soutien militaire, budgétaire et d'aide aux réfugiés, selon un bilan publié par le Parlement européen.

À cette somme doit s'ajouter un prêt de 90 milliards d'euros de l'UE à l'Ukraine qui doit aider Kiev à couvrir ses besoins financiers pour 2026 et 2027.

L'Ukraine a besoin de plus 135 milliards d'euros

Le montage prévoit que l'Ukraine ne remboursera l'UE que lorsque la Russie lui aura versé des réparations de guerre , une fois le conflit terminé.

60 milliards d'euros serviront à Kiev pour investir dans des capacités industrielles de défense et acheter des équipements militaires. 30 milliards seront utilisés par l'Ukraine pour couvrir ses besoins budgétaires, sous conditions de réformes.

Les premiers versements pourraient avoir lieu en avril.

Selon les projections du Fonds monétaire international, les besoins de financement de l'Ukraine pour la période 2026-2027 s'élèvent à 135,7 milliards d'euros.

Jeudi, le Royaume-Uni a annoncé une enveloppe de quelque 500 millions de livres (575 millions d'euros) d'aide à l'Ukraine, notamment pour mieux se défendre contre les frappes russes qui détruisent ses infrastructures énergétiques.