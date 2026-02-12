Iron Mountain prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations en raison de la forte demande de centres de données

Iron Mountain IRM.N a prévu un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, alors que les entreprises augmentent leurs dépenses de location de terrains pour mettre en place des centres de données alimentant des charges de travail d'intelligence artificielle. L'essor de l'intelligence artificielle générative a incité les entreprises à investir massivement dans la construction de centres de données massifs pour soutenir la formation et l'exécution de modèles complexes, ce qui a profité à des sociétés telles qu'Iron Mountain, qui aide à construire une telle infrastructure. Fondée en tant qu'entreprise de gestion de documents physiques, Iron Mountain a fait évoluer ses activités du stockage de papiers et de documents à la gestion de vastes quantités d' informations numériques pour des milliers d'entreprises. Iron Mountain prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre

7,63 et 7,78 milliards de dollars, contre des estimations de 7,60 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit des fonds d'exploitation ajustés annuels compris entre 5,69 et 5,79 dollars par action, contre des estimations de 5,73 dollars par action.

Elle prévoit un chiffre d'affaires d'environ 1,86 milliard de dollars au premier trimestre contre des estimations de 1,80 milliard de dollars.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est élevé à 1,84 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,80 milliard de dollars.