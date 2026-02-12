La Chine serait-elle déjà la première puissance militaire mondiale ?

Porte de Tiananmen avec une garde et des drapeaux (Crédits: Unsplash - björn maser)

La supériorité militaire apparente d'une armée peut devenir une faiblesse lorsqu'elle nourrit un excès de confiance et une rigidité organisationnelle. L'exemple de la France vaincue en 1940 par une armée allemande reconstituée de fraîche date met en évidence le rôle décisif de l'adaptation, de l'innovation et de la capacité industrielle. Transposé à la rivalité sino‑américaine, ce précédent montre que la Chine, portée par une base industrielle très puissante et une doctrine centrée sur les drones et les systèmes autonomes, pourrait en cas de conflit ouvert compenser l'avance technologique américaine.

Aujourd'hui, il ne semble faire aucun doute que les États-Unis sont, de très loin, la première puissance militaire mondiale, en raison de l'importance de leurs dépenses annuelles, de leur nombre de bases à l'étranger et de la taille de leur armée. Celle-ci est aussi reconnue pour son expertise opérationnelle et ses performances technologiques. Malgré cela, cette puissance a priori majeure se trouve, dans les faits, en situation d'infériorité industrielle vis-à-vis de la Chine.

Dans l'hypothèse d'un conflit entre Washington à Pékin, il est fréquent d'entendre que, si à court terme la Chine subirait des dommages catastrophiques pour son économie et sa population, à long terme sa victoire serait acquise. L'histoire montre pourtant que les ressorts d'une victoire sont plus subtils que la simple comparaison des capacités militaires des belligérants au début du conflit. Il est même fréquent que la supériorité militaire perçue par un acteur soit à l'origine de sa défaite.

L'étrange défaite de la France en 1940

Juste après la bataille de France, en juin 1940, Marc Bloch, qui a été pendant l'invasion allemande officier de l'armée française, rédige un ouvrage de référence sur cette question. Dans l'Étrange défaite, il donne de précieuses indications sur la manière dont une organisation militaire peut être vaincue lorsqu'elle surestime sa puissance.

Ce n'est pas le seul exemple d'une armée défaite alors qu'elle se croyait toute puissante. Mais la description que fait Bloch des dysfonctionnements de l'état-major et de la société française en 1940 permet de comprendre avec précision les causes de la défaite. On l'attribue aujourd'hui volontiers à une infériorité numérique, en oubliant qu'elle n'était pas perçue comme telle par les généraux français, ce qui les a conduits à de graves erreurs. On oublie aussi que, lors de la Première Guerre mondiale, la supériorité militaire de l'Empire allemand était évidente, ce qui ne l'a pas empêché d'être vaincu.

Marc Bloch montre comment l'excès de confiance de l'armée française a été la cause principale de son échec en 1940. Il décrit un mécanisme social par lequel une armée qui se considère comme puissante peut être vaincue par une armée nouvelle venant de se construire. Si l'on se réfère aux chiffres de l'époque, à l'exception de l'armée de l'air, la situation était plutôt favorable aux forces alliées : l'armée française disposait d'une supériorité en chars de combat et en véhicules, et les bombardements aériens n'étaient pas aussi efficaces que ceux de l'artillerie, même si leur effet psychologique était bien réel.

L'infériorité renforce les armées, la supériorité les affaiblit

Ce paradoxe d'une armée défaite par excès de confiance en sa propre puissance peut être transposé à l'actualité. Si l'on compare aujourd'hui l'état de l'armée américaine et celui de l'armée chinoise, on retrouve un phénomène similaire. Les Américains disposent d'une supériorité en avions de chasse, porte-avions et chars de combat, mais un paramètre nouveau rend ce critère de suprématie beaucoup moins pertinent : la transformation des guerres contemporaines, marquées par l'omniprésence des drones et l'usage croissant de systèmes militaires autonomes.

En 1940, l'armée française restait imprégnée de sa grande victoire de 1918. Elle avait alors été la première armée du monde, par sa performance technologique et organisationnelle. Très efficace, elle avait dirigé les armées alliées et appris aux Américains à mener une guerre de grande envergure avec les premiers chars réellement efficaces, comme les Renault FT.

Vingt-deux ans plus tard, la société et les militaires français n'ont pas compris que les méthodes de la guerre s'étaient complètement transformées. La victoire de 1918 tenait en partie à une certaine flexibilité et à une capacité d'innovation face à une armée allemande alors plus rigide. Paradoxalement, cette armée allemande, contrainte par le traité de Versailles à dissoudre une grande partie de ses effectifs et de son équipement, a dû, après l'avènement du nazisme, se reconstruire avec une grande flexibilité en tirant les enseignements de sa défaite. Lorsqu'une armée a le temps de comprendre les causes d'une défaite, elle en retire souvent des leçons décisives et peut devenir, quelques années plus tard, une force redoutable.

Devenue flexible et innovante sur le plan technologique, développant un nouvel art de la guerre fondé sur la rapidité et un système de communication très performant, l'armée allemande permet à des unités dotées d'une certaine autonomie d'agir avec une grande efficacité. À l'inverse, l'armée française souffre de graves problèmes de communication, aggravés par un management très centralisé. Au lieu de réagir immédiatement à une agression, il lui faut souvent deux ou trois jours pour donner des instructions pertinentes. Tandis que l'armée allemande a réellement innové, l'armée française reste figée dans un schéma hérité de la Première Guerre mondiale.

Si l'on compare aujourd'hui l'armée américaine et l'armée chinoise, on retrouve ces caractéristiques. La première tend à souffrir d'un sentiment de supériorité, persuadée que son expérience des combats lui confère une véritable flexibilité. La seconde se construit sur un sentiment d'infériorité qui l'amène à développer intensément ses capacités industrielles pour compenser ses faiblesses. Lorsque la Chine engage une guerre, en 1979 contre le Vietnam, les combats débutent d'ailleurs par une défaite, alors même que sa supériorité quantitative est avérée et que le Vietnam sort de quinze années de guerre contre les États-Unis.

Copier l'ennemi, puis innover

Cette expérience défavorable a pourtant un effet positif, renforcé par un sentiment d'infériorité à l'égard de la puissance américaine. Elle pousse la Chine à s'inspirer d'abord de l'armée américaine, à copier certains outils et systèmes, puis à se détourner de ce modèle pour construire sa propre logique militaire. Cette logique – copier, puis innover à partir de ce qui est copié – est d'ailleurs fréquente dans l'industrie. Après avoir débuté dans la production de voitures thermiques, la Chine est devenue leader dans la fabrication de voitures électriques.

Si l'on observe la remise en route de l'armée allemande entre 1919 et 1939, on est frappé par la similarité de cette logique. Il faut d'abord comprendre le fonctionnement de l'armée ennemie, puis s'en libérer pour concevoir son propre modèle, qui surprendra l'adversaire.

La Chine a pris grand soin d'étudier la guerre d'Ukraine et de développer des technologies militaires issues de ces observations. Elle a compris la spécificité d'un conflit où l'usage de drones, aujourd'hui automatisés, transforme profondément les logiques militaires. Elle en a tiré la certitude qu'il est nécessaire de disposer d'une industrie militaire innovante et très flexible. Chaque année, son industrie est ainsi en mesure de proposer des modèles d'armes améliorés ou nouveaux.

Comment la supériorité affaiblit la flexibilité managériale

À cette souplesse en matière d'innovation s'ajoute une autre dimension essentielle : l'efficacité de la supervision militaire. Incapable de reconnaître sa faiblesse, l'armée française, marquée par sa victoire de 1918, souffre en 1940 d'une réelle incompétence managériale. Elle illustre un biais récurrent : toute armée qui se perçoit comme très supérieure à son ennemi se fragilise. Elle ne déploie pas d'efforts frénétiques pour le vaincre et ne cherche pas à se transformer en permanence, convaincue de la solidité de son système de commandement.

Or, comme l'avait montré l'armée française en 1914, c'est la capacité à se réorganiser rapidement et à démettre les officiers incompétents qui fonde l'efficacité. Ce syndrome de supériorité affecte ensuite l'armée nazie qui, dès 1942, ne comprend plus la montée en puissance de l'armée soviétique et commet de nombreuses erreurs stratégiques, à commencer par la bataille de Stalingrad.

On manque d'éléments précis pour juger de l'efficacité managériale chinoise, sinon les purges militaires récentes, poursuivies encore en 2025 et 2026, qui témoignent d'une préoccupation réelle pour la discipline et la loyauté de l'armée. Du côté américain, plusieurs indices suggèrent que la supervision des forces reste marquée, comme lors de la guerre du Vietnam, par un fonctionnement administratif rigide et peu flexible.

Faut-il préférer la supériorité technologique à la supériorité industrielle ?

En 1944, l'armée allemande se trouve confrontée à une nouvelle forme d'art militaire conçue par les Américains. S'appuyant sur leurs capacités industrielles, ceux-ci assurent un renouvellement permanent de leur matériel grâce à un développement sans précédent de la logistique. Les ingénieurs allemands sont frappés par l'infériorité technique apparente de l'équipement américain, mais certains comprennent le véritable danger : un véhicule américain peut être réparé en quelques heures, voire remplacé dès le lendemain, alors que la perte d'un engin allemand a des conséquences lourdes.

Avec l'omniprésence d'armes automatisées comme les drones et les missiles, qui obéissent à une logique industrielle quantitative, et la flexibilité industrielle chinoise, c'est aujourd'hui la Chine qui assume ce rôle. Les Américains, comme les Allemands en 1944, misent sur la supériorité technologique et se heurtent à de réelles difficultés de production et donc de remplacement des engins perdus. La guerre d'Ukraine a montré que détruire un drone bon marché avec un missile antiaérien coûteux peut être problématique.

L'idée selon laquelle la Chine pourrait gagner une guerre contre les États-Unis sur le long terme, tout en subissant seule des dommages catastrophiques pour son économie et sa population, apparaît alors illusoire. En cas de conflit ouvert, l'armée et l'économie américaines devraient très probablement, elles aussi, supporter de terribles pertes. Au vu du grand défilé qui a eu lieu à Pékin, le 8 septembre dernier et de la nouvelle logique militaire chinoise, on peut s'interroger sur la capacité de l'armée américaine à résister à une attaque de la part de la RPC.

L'illusion de la supériorité

Si l'on considère l'armée américaine aujourd'hui, elle semble souffrir d'un syndrome de supériorité, nourri par des opérations conduites contre des États du tiers monde et par un fort investissement technologique. L'armée irakienne, qu'elle a aisément vaincue en 1990, était, au-delà de sa faiblesse matérielle, minée par de graves problèmes organisationnels. Plus récemment, des frappes contre des puissances militaires faibles comme l'Iran ou le Yémen peuvent entretenir l'idée qu'elle reste la première armée du monde. Or l'histoire montre que ce type de conflits ne renforce pas durablement une armée ; on peut penser, par exemple, à la déroute de 1870 d'une armée française pourtant aguerrie par de nombreuses campagnes antérieures, le plus souvent victorieuses.

À cela s'ajoute un élément quantitatif : le budget militaire américain est infiniment supérieur à celui des autres nations, tout comme le nombre de chars, d'avions, de navires et d'unités. Pourtant, la guerre d'Ukraine a mis en lumière les limites de certaines technologies américaines, comme les chars Abrams ou les systèmes antiaériens Patriot, qui ne sont pas toujours plus performants que ceux de leurs adversaires, même si l'armée américaine n'a pas été directement engagée.

L'incident militaire survenu au Pakistan en mai 2025 nous révèle que les militaires chinois bénéficient d'une grande variété d'armements et d'une capacité avérée à introduire chaque année des innovations. C'est ainsi que l'on découvre que la supériorité industrielle et la diversité des arsenaux deviennent déterminants pour tenir dans un conflit de haute intensité.

De leur côté, de par leur compréhension rapide des conséquences de la guerre d'Ukraine les Chinois ont développé un système de chars modernes assistés par des véhicules spécialisés dans la lutte anti-drones. L'armée américaine, en revanche, semble moins capable de transformer rapidement son système militaire. La capacité de la Chine à produire massivement des drones et à les intégrer dans sa doctrine laisse entrevoir une supériorité potentielle.

Enfin, les États-Unis restent profondément attachés à la guerre aérienne comme vecteur de supériorité globale et laissent ainsi à l'armée chinoise l'initiative du combat terrestre. Cette confiance excessive dans la puissance aérienne est en soi problématique. La guerre du Vietnam leur avait pourtant montré l'inefficacité d'un contrôle aérien massif pour emporter une victoire politique, tout en entretenant l'illusion de pouvoir infliger des dommages décisifs à l'ennemi. Comme durant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux indices suggèrent que cette foi dans la supériorité aérienne ne peut avoir, à terme, que des effets négatifs. La Chine a fait de sérieux efforts pour développer ses systèmes antiaériens et mettre en place des armées de drones capables de contester efficacement l'aviation américaine.

Suivant sa logique stratégique, il apparaît que l'armée chinoise ne montrera sa vraie puissance qu'une fois confrontée à un ennemi ayant perdu sa rationalité. En attendant, elle laisse son adversaire conserver sa supériorité illusoire.

Auteur: Éric Martel-Porchier - Enseignant chercheur, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Cet article est issu du site The Conversation