Grèce: les Cyclades emportées par la fièvre du béton

Vue aérienne du chantier d'un hôtel de luxe sur l'île grecque de Milos, en mer Égée, le 3 février 2026 ( AFP / Aris MESSINIS )

Sur le littoral en pente face à la mer Egée, le vaste chantier ressemble à une plaie béante infligée à la roche volcanique. "Un crime écologique" pour Manolis Mikelis, le maire de Milos, l'île grecque des Cyclades où cet hôtel de luxe a entamé de vastes travaux d'extension.

"La singularité géologique de Milos est connue dans le monde entier. Nous ne voulons pas que son identité change", rouspète l'édile.

Villas privées et complexes haut de gamme: tout l'archipel connu pour ses maisons blanchies à la chaux et ses coupoles d'églises bleues est saisi d'une fièvre immobilière portée par le "boom" du tourisme.

Mais certains s'alarment d'une expansion erratique qui menace des paysages d'une exceptionnelle beauté et l'identité d'îles au patrimoine multimillénaire.

Le chantier de construction d'un hôtel de luxe sur l'île grecque de Milos, en mer Égée, le 3 février 2026 ( AFP / Aris MESSINIS )

En décembre, plusieurs maires des Cyclades ainsi que du Dodécanèse - qui compte les très touristiques îles de Rhodes et de Kos - ont lancé l'alerte.

"L'existence même de nos îles est menacée", ont-ils averti dans une résolution à l'initiative du maire de Santorin, Nikos Zorzos.

Le tourisme est devenu "un terrain d'implantation de résidences luxueuses à vendre ou à louer", dénonce notamment cet élu dont l'île, destination star célèbre dans le monde entier, accueille quelque 3,5 millions de visiteurs pour une population de seulement 15.500 habitants.

- Pillage -

"Santorin, Ios, Milos, Sikinos, Folegandros et les autres îles des Cyclades ne sont pas des terrains pour des projets pharaoniques", poursuivent les maires. "Nous nous opposons au pillage!"

Le chantier de construction d'un hôtel de luxe sur l'île grecque de Milos, en mer Égée, le 3 février 2026 ( AFP / Aris MESSINIS )

A Milos, le chantier d'extension de l'hôtel est hérissé de pelleteuses, grues et bulldozers à l'arrêt en cette journée où le printemps semble pressé de surgir.

L'établissement chic, dont certaines suites sont dotées d'une piscine privée, déploie un projet ambitieux: doubler sa capacité d'accueil avec l'ajout de 59 chambres.

Mais face au concert d'indignations, la plus haute juridiction administrative grecque a ordonné la suspension provisoire des travaux.

La société V Tourism AE qui exploite l'hôtel fait valoir que l'extension a été approuvée en 2024 avec des "avis favorables de l'ensemble des autorités compétentes".

La plage de Sarakiniko sur l'île grecque de Milos, en mer Égée, le 3 février 2026 ( AFP / Aris MESSINIS )

Mais "il existe des lacunes dans la législation concernant le BTP", regrette M. Mikelis.

Comme Santorin, Milos est une terre volcanique qui abrite l'un des sites les plus uniques de Grèce, Sarakiniko.

Avec ses spectaculaires formations blanches aux formes arrondies par l'érosion, la "plage lunaire" connaît un tel engouement des baigneurs qu'en haute saison, elle ne donne plus vraiment envie d'y étaler sa fouta.

La plage de Sarakiniko sur l'île grecque de Milos, en mer Égée, le 3 février 2026 ( AFP / Aris MESSINIS )

Sur ce site exceptionnel mais qui n'est pas protégé, les autorités ont déjà dû faire arrêter la construction d'un autre hôtel l'an dernier.

Le ministère de l'Environnement vient de donner un mois à l'investisseur pour combler l'excavation des fondations.

- "Vorace et prédateur" -

Les évolutions en cours dans les Cyclades relèvent de "l'immobilier vorace et prédateur et non du tourisme", expose Ioannis Spilanis, professeur émérite de l'université de l'Egée.

Le village de Klima sur l'île grecque de Milos, en mer Egée, le 4 février 2025 ( AFP / Aris MESSINIS )

Sur ces îles, "traditionnellement, les terres étaient destinées à l'élevage", explique l'expert. Or, "ces grands terrains qui n’avaient aucune valeur sont devenus des biens lucratifs. On offre (aux locaux) des prix très intéressants mais qui restent bas pour des investisseurs".

"Puis on construit ou on revend dix fois plus cher", observe-t-il.

A Ios, haut lieu d'une vie nocturne effervescente, un seul investisseur, un Grec ayant fait fortune à Wall Street, est désormais propriétaire de 30% de l'île, font remarquer les maires dans leur résolution.

En Grèce, le tourisme est un secteur clef qui a contribué au relèvement d'une économie longtemps à genou: sa contribution totale s'élève à entre 28% et 33,7% du PIB, selon l'Union des entreprises touristiques grecques (SETE).

Depuis la pandémie de Covid-19, il vole de record en record: plus de 40 millions de visiteurs en 2024, une performance qui devrait avoir été dépassée en 2025.

A Milos, qui compte plus de 5.000 habitants, 48 projets d'hôtels sont actuellement en développement, selon le maire.

Les projets les plus ambitieux dans toute la Grèce sont classés "investissements stratégiques", une procédure accélérée créée en 2019 pour faciliter les investissements jugés prioritaires, notamment touristiques et immobiliers.

Des habitants du village de Plaka, sur l'île grecque de Milos, en mer Egée, le 4 février 2026 ( AFP / Aris MESSINIS )

Mais même pour les petits chantiers, "il n'y a souvent aucun contrôle", regrette M. Spilanis. "On donne des plans, on construit ce qu’on veut et s'il y a un contrôle, on tente de verser de l'argent."

A Plaka, village perché sur les hauteurs de Milos, Yiorgos, 84 ans, avertit depuis le balcon de sa petite bâtisse aux volets turquoise.

"Regardez Santorin et Mykonos: ce qu’elles sont devenues doit nous servir d'avertissement", lance le retraité né sur cette île connue pour ses carrières d'obsidienne.

- Poule aux oeufs d'or -

De janvier à fin octobre 2025, 157 nouveaux permis de construire ont été délivrés à Milos pour une surface de seulement 151 km2, selon l'Autorité grecque des statistiques Elstat.

Le village de Klima sur l'île grecque de Milos, en mer Egée, le 4 février 2026 ( AFP / Aris MESSINIS )

A Paros, qui connaît elle aussi un emballement immobilier depuis plusieurs années, ce sont 459 permis de construire qui ont été attribués sur cette période, et à Santorin, 461.

A Milos et ailleurs, le long des talus fleuris surgissent de nouvelles constructions aux lignes contemporaines et aux larges baies vitrées, éloignées de l'architecture cycladique traditionnelle.

Mais beaucoup d'îliens profitent du tourisme, poule aux oeufs d'or sur des terres désertées l'hiver et qui n'offrent par ailleurs que peu de perspectives d'activité.

Au café du port d'Adamas, certaines langues ne se délient qu'avec la promesse de rester anonymes.

"Cette île est un diamant mais malheureusement ces dernières années, il ne s'agit plus que d'argent, d'argent, d'argent!", enrage une habitante, qui vit elle-même la moitié de l'année en Allemagne. "Mais si je dis ça en public, tout le monde va me tomber sur le dos!"

Un habitant devant des chambres à louer dans le village de Klima, sur l'île grecque de Milos, en mer Égée, le 4 février 2026 ( AFP / Aris MESSINIS )

Dans un rapport de 2024, le médiateur de la République insistait sur la dégradation de la qualité de vie sur des îles où les résidents ne trouvent plus de logement, beaucoup de propriétaires privilégiant les lucratives locations de courte durée.

Sans compter les problèmes de gestion des ordures ou un manque d'eau aigu.

Les Cyclades vont-elles trop loin?

Santorin et Mykonos, "joyaux de la couronne" du tourisme grec, selon le gouvernement, ont traversé un été 2025 plutôt décevant.

La première a essuyé une chute de 12,8% des arrivées aériennes entre juin et septembre tandis que la seconde, dance floor estival de la jet-set, s'est contentée d'une maigre hausse de 2,4%.

Dans le lacis de ruelles de Santorin où la foule se fraie difficilement un chemin, beaucoup de vendeurs de souvenirs se sont plaints d'une chute conséquente de leur activité.

L'île-cratère a toutefois sans doute pâti des milliers de séismes qui l'ont frappée en janvier et février 2025.