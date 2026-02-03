Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI , et en hausse de 0,17% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,46% pour le Nasdaq. .IXIC :

* PALANTIR PLTR.O bondit de plus de 11% en avant-Bourse après avoir publié la veille une forte hausse de son chiffre d'affaires trimestriel, aidé par l'augmentation des dépenses de défense aux Etats-Unis.

La société fondée par le milliardaire Peter Thiel a déclaré lundi que le chiffre d'affaires provenant des contrats avec le gouvernement américain avait bondi de 66% au quatrième trimestre à 570 millions de dollars, contribuant ainsi à porter le chiffre d'affaires total à 1,41 milliard de dollars, un chiffre supérieur aux estimations des analystes.

* SECTEUR DE L'IA - OpenAI, maison mère du chatbot d'IA générative ChatGPT, n'est pas satisfait de certaines des dernières puces de NVIDIA NVDA.O et cherche des alternatives depuis l'année dernière, selon huit sources proches du dossier.

Toujours dans l'actualité du secteur, Elon Musk a annoncé lundi le rachat par SpaceX de la start-up xAI, également détenue par le milliardaire, qui devrait ainsi fusionner l'entreprise de fusées et de satellites avec le fabricant du chatbot Grok pour unifier ses ambitions en matière d'intelligence artificielle (IA) et d'espace.

* NXP SEMICONDUCTORS NXPI.O a dit anticiper lundi un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, tablant sur un marché automobile robuste et une demande industrielle soutenue.

* ALPHABET GOOGL.O - Google Cloud, l'une des filiales d'Alphabet à la croissance la plus rapide, et l'entreprise de télécommunications LIBERTY GLOBAL LBTYA.O ont conclu un partenariat stratégique de cinq ans visant à déployer les modèles d'IA Gemini de Google et d'autres outils "cloud" dans l'ensemble des activités européennes de Liberty.

* GE AEROSPACE GE.N a déclaré lundi qu'il analysait un éventuel problème de durabilité du moteur GE9X qui équipe le 777X de BOEING BA.N .

Par ailleurs, le constructeur aéronautique américain ne construit plus d'avions de combat F-15 pour l'Indonésie, a déclaré mardi un responsable de la société, mettant fin à ce qui était un accord phare pour l'expansion militaire de Jakarta.

* TESLA TSLA.O - Le constructeur de véhicules électriques a lancé une nouvelle version de son Model Y aux Etats-Unis, au prix de 41.990 dollars, selon le site internet de la société.

* TERADYNE TER.O a publié lundi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice supérieures aux estimations pour le premier trimestre, aidé par les investissements réalisés par les entreprises technologiques dans l'expansion des centres de données pour l'IA.

* MERCK MRK.N et PFIZER PFE.N doivent publier leurs résultats mardi avant l'ouverture de la Bourse de New York.

