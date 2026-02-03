Le bénéfice de PayPal pour 2026 est inférieur aux estimations, Enrique Lores est nommé directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du changement de directeur général et des actions au paragraphe 2)

PayPal PYPL.O a publié des prévisions de bénéfices médiocres pour 2026 et a fait état de résultats du quatrième trimestre inférieurs aux attentes de Wall Street mardi, sous la pression d'une baisse des dépenses de détail aux États-Unis et d'un ralentissement de la croissance de son segment de paiement de marque.

Les actions de la société ont chuté de 9 % dans les échanges avant bourse après la publication des résultats. L'entreprise a également nommé Enrique Lores, de HP, au poste de président-directeur général, à compter du 1er mars.

Les dépenses de détail ont diminué car les consommateurs prudents, pressés par des taux d'intérêt toujours élevés, un coût de la vie toujours aussi élevé et des signes de ralentissement du marché de l'emploi, réduisent leurs achats discrétionnaires et donnent la priorité aux produits de première nécessité, une tendance mise en évidence par les principaux détaillants et les entreprises de biens de consommation alors que les ménages gèrent des budgets plus serrés.

PayPal s'attend à ce que son bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année baisse d'un pourcentage à un chiffre ou augmente légèrement, alors que Wall Street s'attend à une croissance d'environ 8 %, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 8,68 milliards de dollars pour le trimestre des fêtes de fin d'année, ce qui est inférieur à l'estimation de 8,80 milliards de dollars. Le volume total des paiements a augmenté de 6 % à taux de change constant pour atteindre 475,1 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté s'est élevé à 1,23 $ par action au cours des trois mois se terminant le 31 décembre, ce qui est également inférieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur 1,28 $.

Les résultats du quatrième trimestre contrastent avec un trimestre de vacances typique pour les sociétés de paiement, les consommateurs dépensant généralement plus librement pour des cadeaux, des voyages et des promotions saisonnières.

PLEINS FEUX SUR LE PAIEMENT DE MARQUE

Le développement de l'activité de PayPal dans le domaine des paiements de marque, qui génère des marges plus importantes, a été l'une des priorités du directeur général sortant, Alex Chriss, qui vise une "croissance rentable" tout en cherchant à rationaliser les coûts liés au traitement des paiements sans marque.

La croissance des ventes de produits de marque en ligne s'est ralentie pour atteindre 1 % au quatrième trimestre, contre 6 % un an plus tôt. La société a déclaré que cette évolution était due à la faiblesse de la vente au détail aux États-Unis, à des vents contraires à l'échelle internationale et à des comparaisons plus difficiles.

Les investisseurs craignent depuis longtemps que l'arrivée de grandes entreprises technologiques telles qu'Apple et Google dans le secteur principal des paiements de PayPal n'érode la part de marché de l'entreprise, malgré son statut de leader historique du marché.

Bien que PayPal affirme continuer à obtenir de bons résultats dans ses produits de base en dépit d'une concurrence accrue, ces inquiétudes ont pesé sur ses actions ces dernières années, les investisseurs surveillant de près les résultats des paiements de marque.

La société a déclaré qu'elle prenait des mesures à court terme pour rétablir l'élan des paiements de marque en ligne.