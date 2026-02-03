 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ryanair condamnée en Belgique pour des pratiques commerciales "illicites"
information fournie par AFP 03/02/2026 à 13:01

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a été condamnée par un tribunal belge à cesser dans un délai de trois mois plusieurs pratiques commerciales jugées "illicites", sous peine d'astreintes financières ( AFP / Pau BARRENA )

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a été condamnée par un tribunal belge à cesser dans un délai de trois mois plusieurs pratiques commerciales jugées "illicites", sous peine d'astreintes financières ( AFP / Pau BARRENA )

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a été condamnée par un tribunal belge à cesser dans un délai de trois mois plusieurs pratiques commerciales jugées "illicites", sous peine d'astreintes financières, selon une copie du jugement obtenu mardi par l'AFP.

Sont notamment ciblées l'incitation à acheter rapidement un billet, en donnant l'impression que le vol sera bientôt complet, et celle d'opter pour des formules tarifaires groupées (intégrant le type de siège, volume du bagage, etc.) sans être transparent sur le tarif de chaque option, est-il précisé.

Cette action en justice était portée devant le tribunal de l'entreprise de Bruxelles par l'association de défense des consommateurs Testachats.

L'organisation pointait du doigt au total une dizaine de pratiques de Ryanair sur son site internet ou son application mobile, qu'elle qualifiait de "trompeuses, agressives ou déloyales".

Dans son jugement rendu le 28 janvier, le tribunal a retenu quatre pratiques "illicites", principalement sur les affichages de prix. L'une d'elles consiste à offrir "une réduction de prix au consommateur en annonçant un faux prix de référence".

Il est ordonné à la compagnie irlandaise à bas coûts de cesser ces pratiques dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement, "sous peine d'une astreinte de 5.000 euros par infraction et par jour d'infraction", souligne le texte.

Sollicité par l'AFP, Ryanair n'a pas immédiatement donné suite.

Le jugement est susceptible d'appel. Testachats a indiqué qu'il ne devrait pas faire appel.

"On va essayer de fixer un calendrier de discussions avec la compagnie pour aborder l'amélioration de la transparence, ce qui est le point le plus important pour nous", a déclaré à l'AFP un porte-parole de l'association, Jean-Philippe Ducart.

Testachats regrette une forme de pression à l'achat de la part de Ryanair, qui empêcherait le consommateur de prendre le temps de comparer les offres tarifaires des compagnies concurrentes.

"Nous voulons que les prix soient clairement affichés, séparément pour chaque service. Les consommateurs ont le droit d'être informés correctement, sans manipulation, pour pouvoir prendre des décisions en plein connaissance de cause", a encore dit M. Ducart.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des Palestiniens de Gaza rentrant d'Egypte descendent d'un bus à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 2 février 2026 ( AFP / Bashar Taleb )
    Emus aux larmes, de premiers Palestiniens de Gaza rentrent d'Egypte
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:15 

    En larmes, ils étreignent longuement leurs proches, se fraient un chemin dans la cohue: une dizaine de Palestiniens ont regagné la bande de Gaza en ruines, après la réouverture très limitée du poste-frontière de Rafah avec l'Egypte. La joie se mêle à l'émotion ... Lire la suite

  • Marius Borg Høiby, le fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, le 16 juin 2022 à Oslo ( NTB / Håkon Mosvold Larsen )
    Norvège: jugé pour viols, le fils de la princesse Mette-Marit plaide non coupable
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:14 

    Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, a plaidé non coupable des accusations de viols mardi au premier jour d'un procès retentissant qui plonge la famille royale dans l'embarras. Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 03.02.2026 14:11 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, secteur spatial, PepsiCo, Merck, Pifzer, Capri, PayPal, Marathon Petroleum) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable ... Lire la suite

  • ( AFP / ANGELA WEISS )
    Pfizer en perte nette au 4T à cause de charges, mais confirme ses objectifs 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.02.2026 14:00 

    Le groupe pharmaceutique Pfizer a annoncé mardi une perte nette de 1,65 milliard de dollars au quatrième trimestre 2025, creusée par des charges quasiment doublées sur un an, mais a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2026. Selon son communiqué, il a passé un ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank