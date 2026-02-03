Affaire Epstein: l'UE va examiner si Peter Mandelson a enfreint ses règles

(ARCHIVES) L'ex-ambassadeur britannique aux Etats-Unis Peter Mandelson lors d'une réception en l'honneur du Premier ministre Keir Starmer à Washington, le 26 février 2025 ( POOL / Carl Court )

La Commission européenne a annoncé mardi qu'elle allait "examiner" si l'ex-commissaire britannique Peter Mandelson avait enfreint certaines de ses règles, à la lumière de nouvelles révélations concernant ses liens étroits avec le pédocriminel américain Jeffrey Epstein.

"Comme vous le savez, nous avons des règles émanant de traités et du code de conduite que les commissaires, y compris les anciens commissaires, doivent respecter", a affirmé un porte-parole de l'exécutif européen, Balazs Ujvari.

Or, "nous avons reçu des informations selon lesquelles certaines de ces règles n'auraient pas été respectées", a-t-il assuré lors d'un point de presse.

Conseils donnés à Jeffrey Epstein pour obtenir la réduction d'une taxe, relevés bancaires attestant de virements par le financier américain de 75.000 dollars à son bénéfice et une photo le montrant en sous-vêtements aux côtés d'une femme en peignoir: les derniers documents rendus publics par le ministère américain de la Justice pourraient constituer un coup de grâce pour cet ancien commissaire européen, en poste de 2004 à 2008.

Mi-janvier, le septuagénaire avait dû présenter publiquement ses excuses pour avoir maintenu son amitié avec Jeffrey Epstein après la condamnation de ce dernier en Floride en 2008 pour avoir recouru à des prostituées mineures. L'affaire Epstein l'avait déjà obligé à abandonner le poste d'ambassadeur à Washington en septembre.