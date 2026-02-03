 Aller au contenu principal
Pfizer dépasse les attentes au T4 avec la forte demande de médicaments
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 13:20

Centre de recherche de Pfizer en Californie

Pfizer a fait état mardi d'un bénéfice supérieur aux estimations de ‍Wall Street pour le quatrième trimestre, la demande soutenue pour ses médicaments plus anciens, tels que l’anticoagulant ‌Eliquis, ayant compensé le déclin des ventes de ses produits contre la COVID-19.

Ces résultats interviennent ​alors que le laboratoire américain doit faire face ⁠à la baisse de la demande pour ses traitements contre le coronavirus et aux ⁠prochaines expirations de ‍brevets sur plusieurs de ses anciens ⁠médicaments, ouvrant la voie à l’arrivée de génériques moins chers.

Pfizer a déjà averti des défis anticipés sur ​les prochaines années et a indiqué ne pas s'attendre à revenir à une croissance de ses revenus ⁠avant 2029. Le groupe mise sur le ​développement de nouveaux médicaments phares, notamment des ​traitements contre ​l’obésité acquis lors d’accords récents, pour soutenir cette reprise.

La ​forte demande pour ⁠ses médicaments cardiovasculaires et oncologiques porté le chiffre d’affaires trimestriel à 17,56 milliards de dollars (14,89 milliards d'euros), alors que les analystes tablaient en moyenne sur 16,95 ‌milliards, selon des données compilées par LSEG.

Le bénéfice par action (BPA) ajusté est ressorti à 0,66 dollar, contre 0,57 dollar attendu par les analystes selon les données LSEG.

(Reportage de Sneha S K, version française Elena ‌Smirnova, édité par)

