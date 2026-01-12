 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 11:12

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,74% pour le Dow Jones .DJI , de 0,69% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,95% pour le Nasdaq .IXIC :

* EXXON MOBIL XOM.N - Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche qu'il pourrait empêcher la major américaine d'investir au Venezuela après que son PDG a qualifié le pays de "non-investissable" lors d'une réunion à la Maison blanche la semaine dernière. Le titre recule d'environ 1,1% en avant-Bourse.

* BOEING BA.N - Le gendarme américain de l'aviation civile (FAA) a autorisé le MAX 10 passer à la deuxième phase des essais en vol, dans le cadre de la campagne de certification longtemps retardée de la plus grande variante de l'avion le mieux vendu du constructeur américain, le 737 MAX, selon une source proche du programme.

* Les livraisons mondiales de SMARTPHONES ont augmenté de 2% en glissement annuel en 2025, soutenues par une demande plus forte et la dynamique économique des marchés émergents, a déclaré lundi Counterpoint Research.

APPLE AAPL.O a dominé le marché avec une part de 20%, la plus importante parmi les cinq premières marques, soutenue par une demande solide sur les marchés émergents et de taille moyenne et par les ventes soutenues de la série iPhone 17, a déclaré Varun Mishra, analyste chez Counterpoint.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

APPLE
259,3700 USD NASDAQ +0,13%
BOEING CO
234,430 USD NYSE +3,15%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 504,07 Pts Index Ex +0,48%
EXXON MOBIL
124,620 USD NYSE +1,39%
Gaz naturel
3,17 USD NYMEX 0,00%
NASDAQ Composite
23 671,35 Pts Index Ex +0,81%
Pétrole Brent
62,99 USD Ice Europ -0,05%
Pétrole WTI
58,77 USD Ice Europ -0,12%
S&P 500 INDEX
6 966,28 Pts CBOE +0,65%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Première audience devant la Cour internationale de Justice, le 12 janvier 2026 à La Haye, la Gambie accusant la Birmanie de génocide contre sa minorité musulmane, les Rohingyas ( ANP / Phil Nijhuis )
    la Birmanie a cherché à détruire les Rohingyas, accuse la Gambie
    information fournie par AFP 12.01.2026 11:57 

    L'armée birmane a délibérément ciblé la minorité musulmane rohingya pour anéantir cette communauté, a déclaré lundi le ministre gambien de la Justice Dawda Jallow, dont le pays a saisi la Cour internationale de Justice à La Haye, accusant la Birmanie de génocide. ... Lire la suite

  • Combinaison de photos créée le 11 janvier 2026 montrant à gauche le président cubain Miguel Diaz-Canel et à droite le président américain Donald Trump ( AFP / Mauro PIMENTEL )
    Trump durcit le ton contre Cuba, colère à La Havane
    information fournie par AFP 12.01.2026 11:41 

    Donald Trump a durci le ton contre Cuba dimanche et exhorté le pays caribéen à accepter "avant qu'il ne soit trop tard" un "accord" dont il n'a pas précisé la nature, suscitant la colère de son homologue à La Havane. "Il n'y aura plus de pétrole ou d'argent à destination ... Lire la suite

  • COMPAGNIE DE L'ODET : Le mouvement reste haussier
    COMPAGNIE DE L'ODET : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 12.01.2026 11:38 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • COVIVIO HOTELS : Retour possible sur les supports
    COVIVIO HOTELS : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 12.01.2026 11:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank