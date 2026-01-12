Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,74% pour le Dow Jones .DJI , de 0,69% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,95% pour le Nasdaq .IXIC :

* EXXON MOBIL XOM.N - Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche qu'il pourrait empêcher la major américaine d'investir au Venezuela après que son PDG a qualifié le pays de "non-investissable" lors d'une réunion à la Maison blanche la semaine dernière. Le titre recule d'environ 1,1% en avant-Bourse.

* BOEING BA.N - Le gendarme américain de l'aviation civile (FAA) a autorisé le MAX 10 passer à la deuxième phase des essais en vol, dans le cadre de la campagne de certification longtemps retardée de la plus grande variante de l'avion le mieux vendu du constructeur américain, le 737 MAX, selon une source proche du programme.

* Les livraisons mondiales de SMARTPHONES ont augmenté de 2% en glissement annuel en 2025, soutenues par une demande plus forte et la dynamique économique des marchés émergents, a déclaré lundi Counterpoint Research.

APPLE AAPL.O a dominé le marché avec une part de 20%, la plus importante parmi les cinq premières marques, soutenue par une demande solide sur les marchés émergents et de taille moyenne et par les ventes soutenues de la série iPhone 17, a déclaré Varun Mishra, analyste chez Counterpoint.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)