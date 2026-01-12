Bernard Arnault installé à l'Académie de sciences morales et politiques

Bernard Arnault à Paris, le 12 janvier 2026. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Bernard Arnault, PDG du numéro un mondial du luxe LVMH , a été installé lundi à l'Académie des sciences morales et politiques

Le milliardaire avait été élu en décembre 2024 au fauteuil numéro un de la section "Economie politique, statistique et finances" auparavant occupé par Denis Kessler, ancien président du réassureur Scor et décédé en juin 2023.

"Je prends le relais que par-delà la mort me tend mon ami Denis Kessler afin qu'au sein de cette académie, mais aussi en dehors, j'apporte ma contribution à l'esprit de liberté, d'ambition, de générosité, d'intransigeance et de passion entrepreneuriale qu'il a illustré à la manière qui était la sienne", a déclaré Bernard Arnault, dans un hommage à son prédécesseur.

Son épée, élément du rituel codifié de l'Institut de France qui lui a été remise par Bruno Le Maire, a été dessinée par l'architecte Frank Gehry, décédé en décembre et qui avait conçu la Fondation Louis Vuitton.

L'habit vert a été réalisé par Dior, une des marques du groupe LVMH.

"S'agissant des grands entrepreneurs, je pense pouvoir vous démontrer que M. Arnault appartient bien à cette catégorie si l'on s'en tient seulement aux données objectives: importance de l'entreprise en France et dans le monde, contribution à la prospérité de l'économie française - et de l'économie européenne -, participation décisive à la diffusion et à la promotion de l'excellence française et européenne dans l'économie mondiale", a loué Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne dans son discours d'accueil.

Etaient présents parmi les invités la Première Dame Brigitte Macron, la ministre de la Culture Rachida Dati, le milliardaire Vincent Bolloré, Maurice Lévy, président d'honneur de Publicis, la maire de Paris Anne Hidalgo, la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse et plusieurs ambassadeurs, a constaté une journaliste de l'AFP.

Le PDG de LVMH était entouré lors de cet événement par sa famille ainsi que plusieurs dirigeants du groupe et quelques créateurs à l'instar de Pharrell Williams, directeur artistique des collections homme de Louis Vuitton.

L'Académie des sciences morales et politiques, qui fait partie comme l'Académie française de l'Institut de France, comprend cinquante académiciens titulaires, élus par leurs pairs à la majorité absolue sur un fauteuil laissé vacant par le décès, l'absence prolongée ou la démission de leur prédécesseur.

Bernard Arnault ajoute ce titre à celui notamment de Grand-Croix de la Légion d'honneur reçu en mars.