Alphabet franchit la barre des $4.000 mds de capitalisation boursière

Le logo de Google est visible dans un centre de recherche de l'entreprise à Mountain View, en Californie

Alphabet a dépassé lundi pour la première fois la barre de 4.000 milliards de dollars de valorisation ‍boursière, la société mère de Google bénéficiant de l'intérêt croissant pour les outils d'intelligence artificielle (IA).

Le géant technologique avait dépassé mercredi dernier Apple en termes ‌de capitalisation boursière pour la première fois depuis 2019, devenant la deuxième plus grande entreprise mondiale.

Ce nouveau record illustre la robustesse du sentiment ​des investisseurs à l'égard d'Alphabet, dont le cours de l'action a ⁠bondi d'environ 65% l'année dernière, se dégageant du peloton de tête de la "tech" mondiale, les 'Magnificent Seven'.

L'action a encore gagné ⁠6% depuis le début ‍2026.

Alors que les investisseurs s'inquiétaient qu'Alphabet n'ait perdu son ⁠avantage technologique en négligeant le tournant de l'IA, le géant américain a su transformer son obscure division d'informatique dématérialisée ("cloud") en moteur de croissance, tout en ​obtenant un investissement de Berkshire Hathaway, marque de confiance de la part du groupe de Warren Buffett, qui investit rarement dans la "tech".

Son nouveau modèle ⁠Gemini 3 a également fait l'objet de critiques élogieuses, intensifiant ​la pression sur OpenAI, GPT-5 ayant laissé certains utilisateurs ​déçus.

Selon des informations de ​Reuters, Samsung Electronics prévoit de doubler cette année le nombre de ses ​appareils mobiles dotés de fonctionnalités d'IA ⁠alimentées par Gemini de Google.

Alphabet est le quatrième groupe à franchir la barre des 4.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, après Nvidia, Microsoft et Apple.

Le titre a également bénéficié de la décision prise en septembre par ‌un juge américain de ne pas démanteler l'entreprise et de lui permettre de conserver le contrôle de son navigateur Chrome et de son système d'exploitation mobile Android.

