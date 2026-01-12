 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Heineken annonce le départ surprise de son patron dans un contexte morose
information fournie par Boursorama avec AFP 12/01/2026 à 17:33

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le brasseur néerlandais Heineken a annoncé lundi le départ surprise de son patron, Dolf van den Brink, alors que l'entreprise fait face à un recul de ses ventes dans un contexte économique morose.

"Après près de six ans à la tête de Heineken, durant lesquels il a guidé l'entreprise à travers des périodes économiques et politiques tumultueuses", Dolf van den Brink a informé le conseil de surveillance de sa décision de quitter ses fonctions le 31 mai 2026, a indiqué Heineken dans un communiqué.

L'actuel PDG, qui a passé 28 ans au sein de Heineken, a toutefois "accepté de rester à la disposition de la société en qualité de conseiller pendant une période de huit mois, à compter du 1er juin 2026", précise le groupe.

L'entreprise, qui compte parmi ses marques Amstel, Kingfisher ou encore Desperados, est en phase de transformation. Mi-octobre, elle a ainsi lancé une réorganisation de son siège à Amsterdam, avec la suppression ou le transfert de 400 postes, pour conserver son avance sur un marché concurrentiel, avait-elle alors expliqué.

Deuxième brasseur mondial derrière AB InBev, Heineken voit ses ventes s'éroder depuis des mois. Ses revenus se sont repliés de 5% au premier semestre 2025.

Le chiffre d'affaires s'affichait encore en recul au troisième trimestre 2025 (-3% sur un an), selon des chiffres publiés en octobre, avec notamment un repli en Europe et aux Etats-Unis. Le groupe a alors évoqué des "pressions inflationnistes" et des "tendances du secteur" défavorables.

Heineken a indiqué qu'il allait entamer la recherche d'un remplaçant. Son titre reculait nettement lundi à la Bourse d'Amsterdam. Aux alentours de 15H30 GMT, il cédait 4,7%.

Valeurs associées

HEINEKEN
67,1800 EUR Euronext Amsterdam -4,14%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )
    Bercy dément toute sollicitation d'Eli Lilly après une rumeur de rachat d'Abivax
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.01.2026 17:38 

    Le ministère de l'Economie a affirmé lundi n'avoir reçu "aucune demande" d'autorisation préalable d'investissement étranger de la part du groupe pharmaceutique américain Eli Lilly concernant la biotech française Abivax , démentant un article de La Lettre. "Aucune ... Lire la suite

  • Bernard Arnault à Paris, le 12 janvier 2026. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Bernard Arnault installé à l'Académie de sciences morales et politiques
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.01.2026 17:35 

    Bernard Arnault, PDG du numéro un mondial du luxe LVMH , a été installé lundi à l'Académie des sciences morales et politiques Le milliardaire avait été élu en décembre 2024 au fauteuil numéro un de la section "Economie politique, statistique et finances" auparavant ... Lire la suite

  • Des seringues avec des aiguilles sont visibles devant un logo Moderna affiché sur cette illustration
    Moderna vise $1,9 md de CA en 2025, abaisse ses prévisions de coûts
    information fournie par Reuters 12.01.2026 17:20 

    par Patrick Wingrove Moderna a annoncé lundi prévoir un chiffre d'affaires d'environ 1,9 milliard de dollars (1,63 milliard d'euros) pour 2025, proche du haut de ‍sa fourchette prévisionnelle précédente de 1,6 à 2 milliards de dollars, mais bien en-deçà des niveaux ... Lire la suite

  • Le logo de Google est visible dans un centre de recherche de l'entreprise à Mountain View, en Californie
    Alphabet franchit la barre des $4.000 mds de capitalisation boursière
    information fournie par Reuters 12.01.2026 17:20 

    Alphabet a dépassé lundi pour la première fois la barre de 4.000 milliards de dollars de valorisation ‍boursière, la société mère de Google bénéficiant de l'intérêt croissant pour les outils d'intelligence artificielle (IA). Le géant technologique avait dépassé ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank