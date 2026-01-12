Moderna vise $1,9 md de CA en 2025, abaisse ses prévisions de coûts

Des seringues avec des aiguilles sont visibles devant un logo Moderna affiché sur cette illustration

par Patrick Wingrove

Moderna a annoncé lundi prévoir un chiffre d'affaires d'environ 1,9 milliard de dollars (1,63 milliard d'euros) pour 2025, proche du haut de ‍sa fourchette prévisionnelle précédente de 1,6 à 2 milliards de dollars, mais bien en-deçà des niveaux atteints durant la pandémie de COVID-19.

James Mock, directeur financier du géant pharmaceutique américain, a déclaré dans ‌une interview qu'en glissement annuel, les taux de vaccination aux États-Unis dans le secteur de la vente au détail avaient chuté d'environ 26% en 2025.

Cette baisse, située dans la ​fourchette basse des prévisions d'une baisse de 20% à 40%, a finalement entraîné une ⁠augmentation des ventes, a-t-il déclaré.

Le fabricant de vaccins, qui doit présenter ses résultats lundi à la conférence JP Morgan Healthcare de San Francisco, a également réduit ⁠de 200 millions de dollars ‍ses prévisions de dépenses d'exploitation pour 2025, abaissant la fourchette entre ⁠5,0 et 5,2 milliards de dollars.

Moderna prévoit de clôturer 2025 avec 8,1 milliards de dollars de trésorerie, contre une prévision précédente de 6,5 à 7 milliards de dollars. Ce montant inclut 600 ​millions de dollars provenant d'un prêt de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans, obtenu en novembre auprès d'Ares Management.

Le groupe basé à Cambridge, dans le Massachusetts, a connu des difficultés financières ⁠à la suite de l'effondrement de la demande de vaccins contre la COVID-19 ​dans les années qui ont suivi la pandémie. En 2022, Moderna avait ​enregistré un chiffre d'affaires ​de 18,4 milliards de dollars. Malgré cette chute des ventes, l'entreprise observe désormais des signes de ​stabilisation.

Lundi, Moderna a réitéré son objectif d'atteindre jusqu'à ⁠10% de croissance des revenus d'ici 2026 et a déclaré prévoir d'obtenir cette année les autorisations réglementaires pour un vaccin antigrippal autonome et son vaccin combiné COVID-grippe.

"Si nous atteignons 1,9 milliard de dollars en 2025, une croissance de 10% correspondrait à 2,1 milliards de dollars, même si nous ne ‌donnons pas d'indications officielles à ce sujet pour le moment", a déclaré James Mock.

Moderna ne s'attend pas à ce que ses vaccins contre la grippe ou ceux combinés soient approuvés à temps pour la saison des maladies respiratoires de 2026. Le groupe prévoit toutefois que ces vaccins viendront donner un coup de pouce en 2027.

(Rédigé par Patrick Wingrove à New York ; version française Coralie ‌Lamarque ; édité par Augustin Turpin)