Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,21% pour le Dow Jones .DJI , de 0,24% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,49% pour le Nasdaq.

* SALESFORCE CRM.N recule de 2% en avant-Bourse, la société ayant anticipé mercredi un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, les inquiétudes concernant l'impact de l'IA sur la demande de logiciels traditionnels ayant éclipsé ses résultats du premier trimestre, pourtant meilleurs que prévu.

* 3M MMM.N recule de 3% avant la cloche, le gouvernement australien ayant annoncé jeudi avoir engagé une action en justice contre le groupe industriel américain, accusé d'être responsable d'une contamination causée par une mousse anti-incendie contenant des PFAS, ou "polluants éternels".

* MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O a déclaré mercredi que son activité de puces sur mesure devrait dépasser les 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2029, les entreprises du secteur cloud développant leurs centres de données dédiés à l'IA et investissant dans des semi-conducteurs afin de réduire leur dépendance vis-à-vis des processeurs de NVIDIA NVDA.O .

L'action recule de 2,7% en avant-Bourse.

* HP HPQ.N a dépassé mercredi les attentes du marché concernant son chiffre d'affaires et son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à la forte demande d'ordinateurs personnels optimisés pour l'IA, mais a également averti que la hausse des coûts de la mémoire allait peser sur les marges.

L'action recule de 2,7% en avant-Bourse.

* IBM IBM.N va investir plus de 10 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années afin de mettre au point le premier ordinateur quantique à grande échelle d'ici 2029, selon un document déposé jeudi auprès de la SEC.

* SNOWFLAKE SNOW.N - La plateforme d'analyse de données basée sur le cloud a revu mercredi à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires annuel, signe d'une demande croissante pour les charges de travail basées sur l'IA et les migrations vers le cloud.

L'entreprise a également signé un contrat avec Amazon Web Services, filiale d'Amazon AMZN.O , alors que leur partenariat s'intensifie dans le domaine de l'IA.

L'action grimpe de 37% en avant-Bourse. Ses concurrents DATADOG DDOG.O et MONGODB MDB.O progressent respectivement de 5,7% et 10,7%.

* SECTEUR DES DRONES - Les actions des entreprises spécialisées dans les drones progressent en avant-Bourse après que le Wall Street Journal a rapporté mercredi que l'administration américaine était en pourparlers pour accorder un financement à certaines d'entre elles.

UNUSUAL MACHINES UMAC.A bondit de 33%, AEROVIRONMENT AVAV.O grimpe de 9% et KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS KTOS.O de 11,2%.

* ELI LILLY LLY.N - CVS HEALTH CVS.N a annoncé jeudi qu'il réintroduirait le médicament amaigrissant Zepbound du laboratoire américain dans certaines de ses listes de médicaments, en tant qu'option privilégiée supplémentaire pour la prise en charge par l'assurance.

La France remboursera par ailleurs les traitements contre l'obésité à partir de la mi-juin, a annoncé jeudi la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, lors d'une interview accordée à la chaîne TF1.

* DOLLAR TREE DLTR.O grimpe de 10,9% en avant-Bourse après que le détaillant à bas prix a revu à la hausse sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année.

* BEST BUY BBY.N - Le distributeur d'électronique progresse de près de 5% après avoir anticipé un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le deuxième trimestre.

* SYNOPSYS SNPS.O a relevé mercredi ses perspectives annuelles, signe d'une demande soutenue pour ses logiciels de conception de puces, les entreprises se livrant à une course effrénée pour développer des puces et des infrastructures d'IA.

* BOEING BA.N - L'engagement pris par la Chine d'acheter 200 avions Boeing lors de la récente visite du président américain Donald Trump sera finalisé dans le courant de l'année et ne constitue qu'une "première tranche" d'un accord qui pourrait s'avérer bien plus important, a déclaré Kelly Ortberg, directeur général du constructeur aéronautique.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, IBM, Dollar Tree, Best Buy, précisions sur Eli Lilly)