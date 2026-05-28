Scor réussit le placement d'une nouvelle obligation catastrophe

Scor annonce avoir placé avec succès une nouvelle obligation catastrophe, Atlas Capital DAC Series 2026-1, qui lui fournit une couverture pluriannuelle de 75 MUSD contre les risques de tempêtes aux États-Unis et dans les Caraïbes, les tremblements de terre aux États-Unis et au Canada, ainsi que les tempêtes européennes.

La période de risque couverte par Atlas Capital DAC Series 2026-1 s'étend du 1er juin 2026 au 31 mai 2029. Le prix de l'obligation catastrophe a été fixé le 20 mai 2026 à un taux de 6,00%, et son placement a été clôturé le 27 mai 2026. Atlas Capital DAC Series 2026-1 a été bien accueillie, soutenue par une forte demande des investisseurs.

Le réassureur précise que cette émission a reçu l'agrément des autorités réglementaires irlandaises et que l'obligation comprend des composantes en matière de développement durable, en ligne avec les exigences de due diligence des investisseurs.

"Notre stratégie en matière de " Risk Partnership s" accorde une place importante aux obligations catastrophe dans le cadre du plan Forward 2026. Nous sommes également très satisfaits des gains d'efficience réalisés en utilisant Atlas Capital DAC pour une 4e année", commente le directeur financier Philipp Rüede.