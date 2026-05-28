Le record mondial de chaleur établi en 2024 devrait être battu d'ici 5 ans

Deux personnes s'abritent lors de la canicule à Paris

par Olivia Le Poidevin et Cecile Mantovani

Les températures mondiales moyennes devraient ‌vraisemblablement battre leurs records établis en 2024 au cours des cinq prochaines années, celles de l'Arctique devant augmenter plus rapidement que dans les autres ​régions, estiment l'agence météorologique des Nations unies et le Met Office britannique dans un rapport publié jeudi.

Les températures moyennes annuelles mondiales près de la surface de la Terre se situeront entre 1,3°C et 1,9°C au-dessus des niveaux de la période préindustrielle (1850-1900), prédit cette étude.

Au cours d'une année comprise entre ​2026 et 2030, les températures mondiales moyennes dépasseront celles de l'année la plus chaude jamais enregistrée, 2024, année où elles avaient pour la première fois dépassé de 1,5°C les niveaux de l'ère ​préindustrielle, ajoute-t-elle.

Dans l'Accord de Paris de 2015, les gouvernements se sont engagés ⁠à tout mettre en œuvre pour empêcher que la hausse de la température mondiale moyenne ne dépasse 1,5°C par rapport aux niveaux ‌préindustriels – seuil au-delà duquel on observe une intensification des phénomènes climatiques extrêmes.

La publication de ce rapport intervient alors que l'Europe souffre d'une vague de chaleur, avec des records de température pour un mois de mai établis dans plusieurs pays.

"Il existe ​des preuves très claires que le climat se ‌réchauffe et que la température moyenne mondiale continue d'augmenter", a dit à Reuters Melissa Seabrook, chercheuse au Met ⁠Office britannique, l'agence météorologique britannique.

Le fait de dépasser temporairement le seuil de 1,5°C ne signifie pas que l'Accord de Paris a échoué, car celui-ci se réfère à une moyenne à long terme sur 20 ans plutôt qu'à un dépassement sur une seule année, a poursuivi Melissa Seabrook.

Elle a cependant ⁠noté que plus le monde se ‌rapprochait de ce seuil, plus il était probable qu'il le dépasse fréquemment.

"La science est très claire : la fenêtre permettant de ⁠maintenir la température moyenne mondiale à 1,5°C se referme rapidement", a ajouté Melissa Seabrook.

ÉPISODES CLIMATIQUES VIOLENTS

Selon le rapport, les températures hivernales de l'Arctique, dans ‌l'hémisphère Nord, devraient augmenter au cours des cinq prochaines années à un rythme plus de trois fois et demie supérieur ⁠à la moyenne mondiale, pour atteindre environ 2,8°C au-dessus de la référence 1991-2020.

La banquise arctique devrait fondre ⁠au mois de mars au cours ‌des cinq prochaines années dans la mer de Barents, la mer de Béring et la mer d'Okhotsk.

Le réchauffement de l'Arctique pourrait également perturber les systèmes ​météorologiques et entraîner des phénomènes météorologiques extrêmes, en particulier dans les régions ‌septentrionales du globe, a déclaré Melissa Seabrook.

Le rapport prévoit également un temps plus humide dans l'hémisphère Nord au cours des cinq prochains hivers, ainsi que des périodes pluvieuses en ​Europe du Nord, en Alaska, en Sibérie et au Sahel entre mai et septembre.

Un El Niño puissant est par ailleurs prévu pour l'hiver de cette année, qui pourrait persister jusqu'en 2027, ce qui pourrait contribuer à faire grimper les températures mondiales à des niveaux potentiellement records en ⁠raison du réchauffement de l'océan Pacifique, selon Melissa Seabrook.

El Niño - et sa phase opposée La Niña - sont les noms donnés à une variation naturelle du climat, qui induit une variation marquée de la température des eaux de l'océan Pacifique équatorial et une modification de la circulation atmosphérique mondiale.

L'un des épisodes les plus intenses de ce type, qui se manifeste tous les deux à sept ans et dure généralement entre neuf et 12 mois, s'est produit en 2015 et 2016, provoquant alors une sécheresse généralisée en Asie et une forte baisse de la production de céréales et d'oléagineux.

(Version ​française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse)