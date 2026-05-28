Soitec s'envole après un CA supérieur aux prévisions au T4

Le logo de l'entreprise Soitec
Le fournisseur français de matériaux semi-conducteurs Soitec bondit jeudi à la Bourse de Paris, dans un secteur européen des semi-conducteurs globalement en bonne forme, après avoir publié la veille un chiffre d'affaires trimestriel dépassant les attentes du marché.
Le titre progresse de plus de 14% vers 09h00 GMT, en tête de l'indice SBF 120, qui recule de 0,3% au même moment.
L'ensemble du secteur des puces est par ailleurs bien orienté, Infineon et Besi gagnant 2,3% chacun.
Le secteur technologique sur le Stoxx 600 (+0,59%) est le seul, avec la défense, à afficher des gains jeudi.
Soitec a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en baisse de 38% à 202 millions d'euros au quatrième trimestre, mais ce chiffre a dépassé la prévision de 193 millions d'euros, issue d'un sondage fourni par l'entreprise.
"Soitec a publié un chiffre d'affaires au quatrième trimestre supérieur de 5% au consensus Vara et aux prévisions pour le trimestre, cette performance étant entièrement due aux activités automobiles et industrielles", déclarent les analystes de JP Morgan.
Le groupe prévoit par ailleurs une croissance du chiffre d'affaires du premier trimestre d'environ 15% sur un an, à périmètre et taux de change constants, tout en visant une réduction de la saisonnalité de son activité.
L'action a progressé de plus de 655% depuis le début de l'année.
(Rédigé par Diana Mandia, avec Ozan Ergenay, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer