Soitec s'envole après un CA supérieur aux prévisions au T4

Le logo de l'entreprise Soitec

Le fournisseur français ‌de matériaux semi-conducteurs Soitec bondit jeudi à la Bourse ​de Paris, dans un secteur européen des semi-conducteurs globalement en bonne forme, après avoir publié la veille un chiffre ​d'affaires trimestriel dépassant les attentes du marché.

Le titre progresse de plus de ​14% vers 09h00 GMT, en ⁠tête de l'indice SBF 120, qui recule de 0,3% ‌au même moment.

L'ensemble du secteur des puces est par ailleurs bien orienté, Infineon et Besi ​gagnant 2,3% chacun.

Le ‌secteur technologique sur le Stoxx 600 (+0,59%) est ⁠le seul, avec la défense, à afficher des gains jeudi.

Soitec a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en ⁠baisse de 38% ‌à 202 millions d'euros au quatrième trimestre, ⁠mais ce chiffre a dépassé la prévision de 193 ‌millions d'euros, issue d'un sondage fourni par ⁠l'entreprise.

"Soitec a publié un chiffre d'affaires au quatrième ⁠trimestre supérieur de ‌5% au consensus Vara et aux prévisions pour le ​trimestre, cette performance étant ‌entièrement due aux activités automobiles et industrielles", déclarent les analystes de JP Morgan.

Le ​groupe prévoit par ailleurs une croissance du chiffre d'affaires du premier trimestre d'environ 15% sur un ⁠an, à périmètre et taux de change constants, tout en visant une réduction de la saisonnalité de son activité.

L'action a progressé de plus de 655% depuis le début de l'année.

(Rédigé par Diana Mandia, avec Ozan Ergenay, édité ​par Augustin Turpin)