 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Soitec s'envole après un CA supérieur aux prévisions au T4
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 11:42

Le logo de l'entreprise Soitec

Le logo de l'entreprise Soitec

Le fournisseur français ‌de matériaux semi-conducteurs Soitec bondit jeudi à la Bourse ​de Paris, dans un secteur européen des semi-conducteurs globalement en bonne forme, après avoir publié la veille un chiffre ​d'affaires trimestriel dépassant les attentes du marché.

Le titre progresse de plus de ​14% vers 09h00 GMT, en ⁠tête de l'indice SBF 120, qui recule de 0,3% ‌au même moment.

L'ensemble du secteur des puces est par ailleurs bien orienté, Infineon et Besi ​gagnant 2,3% chacun.

Le ‌secteur technologique sur le Stoxx 600 (+0,59%) est ⁠le seul, avec la défense, à afficher des gains jeudi.

Soitec a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en ⁠baisse de 38% ‌à 202 millions d'euros au quatrième trimestre, ⁠mais ce chiffre a dépassé la prévision de 193 ‌millions d'euros, issue d'un sondage fourni par ⁠l'entreprise.

"Soitec a publié un chiffre d'affaires au quatrième ⁠trimestre supérieur de ‌5% au consensus Vara et aux prévisions pour le ​trimestre, cette performance étant ‌entièrement due aux activités automobiles et industrielles", déclarent les analystes de JP Morgan.

Le ​groupe prévoit par ailleurs une croissance du chiffre d'affaires du premier trimestre d'environ 15% sur un ⁠an, à périmètre et taux de change constants, tout en visant une réduction de la saisonnalité de son activité.

L'action a progressé de plus de 655% depuis le début de l'année.

(Rédigé par Diana Mandia, avec Ozan Ergenay, édité ​par Augustin Turpin)

Valeurs associées

SOITEC
192,200 EUR Euronext Paris +24,64%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,31 -1,76%
SOITEC
192,2 +24,64%
CAC 40
8 188,87 -0,23%
Or
4 494,97 0,00%
TOTALENERGIES
75,42 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank