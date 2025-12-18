(Actualisé avec cours en avant-Bourse, contrats à terme, précisions sur Trump Media, Howard Hughes Holdings)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,18% pour le Dow Jones .DJI , de 0,42% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,83% pour le Nasdaq .IXIC :

* MICRON TECHNOLOGY MU.O grimpe de 12% en avant-Bourse. Le fabricant de puces mémoire a dit mercredi soir anticiper au titre de son deuxième trimestre fiscal un bénéfice par action ajusté de 8,42 dollars, contre un consensus de 4,78 dollars, et un chiffre d'affaires de 18,70 milliards de dollars, contre une prévision de 14,20 milliards de dollars. Micron évoque une forte demande et une hausse des prix des puces utilisées dans les infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle (IA).

D'autres sociétés spécialisées dans les puces mémoire, SANDISK SNDK.O et WESTERN DIGITAL WDC.O , deux autres sociétés spécialisées dans les puces mémoire, progressent de 4% à 8% en avant-Bourse, tandis que le géant des puces NVIDIA

NVDA.O prend 1,3%.

* SECTEUR DE L'IA - OpenAI, soutenue entre autres par MICROSOFT MSFT.O , a eu des discussions préliminaires avec certains investisseurs pour lever des fonds pour une valorisation d'environ 750 milliards de dollars, a rapporté mercredi The Information. Le créateur de ChatGPT pourrait lever jusqu'à 100 milliards de dollars, selon le site d'information qui cite des sources ayant connaissance des discussions.

La technologie reste dans le viseur des investisseurs alors que le géant texan de services "cloud" ORACLE ORCL.N a reculé de 5,4% la veille, affecté par l'incertitude entourant ses projets de financement d'un centre de données dans le Michigan.

L'action Oracle prend 0,9% en avant-Bourse jeudi.

* TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY DJT.O - La société de médias sociaux du président américain Donald Trump se lance dans le secteur de l'énergie de fusion grâce à un accord de 6 milliards de dollars (5,12 milliards d'euros) avec la société TAE Technologies, misant sur cette technologie expérimentale alors que les centres de données IA entraînent une forte augmentation de la demande en énergie.

L'action Trump Media & Technology s'envole de 20% en avant-Bourse.

* ACCENTURE ACN.N a publié jeudi un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux attentes, grâce à la forte demande pour ses solutions d'IA.

* APPLE AAPL.O a annoncé mercredi que ses iPhone pouvaient désormais accueillir des boutiques d'applications alternatives au Japon, conformément aux nouvelles lois en vigueur dans le pays visant à stimuler la concurrence sur le marché des smartphones.

* AMAZON AMZN.O , WALMART WMT.O , ALPHABET GOOGL.O - Le groupe d'investissement SOC Investment Group, qui détient moins de 1% du capital de chacune de ces trois entreprises et est proche des syndicats, leur a adressé mercredi des lettres leur demandant la manière dont la politique migratoire du président Donald Trump affecte leurs finances et leurs chaînes d'approvisionnement, montrent des documents consultés par Reuters.

* LULULEMON ATHLETICA LULU.O - L'investisseur activiste Elliott Management s'est constitué une participation de plus d'un milliard de dollars dans Lululemon Athletica et envisage de proposer Jane Nielsen, ancienne directrice financière de RALPH LAUREN RL.N au poste de directrice générale du distributeur de vêtements en difficulté, a rapporté mercredi à Reuters une source. L'action Lululemon monte de 6,7% en avant-Bourse.

* INSTACART CART.O chute de 6,6% en avant-Bourse. La Commission fédérale américaine du commerce (FTC) enquête sur le groupe, ont rapporté à Reuters deux sources au fait du dossier, alors que le spécialiste de la livraison de produits alimentaires fait face à des critiques sur son outil de tarification basé sur l'intelligence artificielle (IA).

* SECTEUR DES PRODUCTEURS D'ÉNERGIE - Les factures d'électricité d'environ un cinquième des Américains devraient continuer d'augmenter après que le plus grand gestionnaire de réseau américain, PJM Interconnection, a annoncé mercredi de nouveaux prix, reflétant une demande d'électricité des centres de données dépassant l'offre. En avant-Bourse, CONSTELLATION ENERGY CEG.O prend 1,9%, VISTRA VST.N 2,3% et TALEN ENERGY

TLN.O 5,1%.

* WARNER BROS DISCOVERY WBD.O - Soo Kim, fondateur du fonds spéculatif new-yorkais Standard General, est en pourparlers pour acheter ou investir dans les réseaux de télévision de Warner Bros Discovery, rapporte jeudi le Financial Times.

* BOEING BA.N - Des représentants syndicaux de Boeing ont déclaré mercredi que les négociations contractuelles concernant l'avenir des quelque 1.600 ingénieurs de Spirit AeroSystems, dont la majeure partie des actifs a été rachetée le 8 décembre par le constructeur aéronautique, avaient été suspendues jusqu'au 5 janvier.

* ELI LILLY LLY.N a réduit d'au moins 20% le prix de ses médicaments contre le diabète et l'obésité, Mounjaro et Zepbound, au Canada, a rapporté mercredi le Globe and Mail, citant une note aux pharmacies émise par le laboratoire américain.

HOWARD HUGHES HOLDINGS HHH.N a annoncé jeudi le rachat de la société d'assurance spécialisée Vantage Group Holdings pour environ 2,1 milliards de dollars, alors que le groupe cherche à se diversifier au-delà de la promotion immobilière.

* BIRKENSTOCK BIRK.N - L'action du fabricant de chaussures

recule de 11,6% en avant-Bourse après avoir anticipé un bénéfice annuel inférieur aux estimations.

* LENNAR LEN.N - RBC a abaissé sa recommandation sur la valeur de "performance en ligne avec le secteur" à "sous-performance".

* VISTAGEN THERAPEUTICS VTGN.O - Maxim Group a abaissé sa recommandation sur la valeur d'"acheter" à "conserver".

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)