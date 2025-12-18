China Airlines (Taïwan) porte à 15 sa commande de gros porteurs à Airbus

( AFP / SAEED KHAN )

La compagnie taïwanaise China Airlines a signé pour cinq Airbus A350-1000 supplémentaires, portant à 15 sa commande de cette version du gros porteur, a annoncé jeudi l'avionneur européen.

Le montant du contrat n'a pas été divulgué et Airbus ne publie plus les tarifs de ses appareils depuis 2018. A l'époque, les A350-1000 valaient 366,5 millions de dollars pièce.

Plus gros avion de la gamme actuelle d'Airbus, l'A350, capable de franchir 18.000 km sans ravitaillement, a été mis en service en 2014. Il a déjà été commandé à près de 1.500 exemplaires, dont 686 ont été livrés.

Il existe en deux versions: la 900 qui peut accueillir jusqu'à 350 passagers en trois classes, et la 1000, allongée, dont la capacité maximum atteint 480 sièges.

China Airlines, qui exploite déjà 15 appareils de ce type, en version 900, a l'intention d'utiliser ces nouveaux avions "sur des liaisons long-courrier vers l'Amérique du Nord et l'Europe", avait souligné Airbus lors de la commande initiale de 10 A350-1000, le 31 mars dernier.

Cité dans le communiqué d'Airbus jeudi, le président de China Airlines, Kao Shing-Hwang, a affirmé que cette nouvelle commande représentait "une étape importante" dans la "stratégie de croissance à long terme" de sa compagnie.