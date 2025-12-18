 Aller au contenu principal
Un comprimé oral d'Eli Lilly a aidé à maintenir la perte de poids post-GLP-1
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 14:27

Eli Lilly a annoncé jeudi qu'un essai clinique de phase 3 avait montré que son comprimé expérimental orforglipron avait permis de maintenir la perte de poids chez les personnes précédemment traitées avec des médicaments anti-obésité injectables de type GLP-1 comme son Zepbound, ou le Wegovy développé par le danois Novo Nordisk.

Cette étude, la première à évaluer le passage d'un traitement à base de GLP-1 vers une thérapie orale affichant le même mécanisme d'action, a porté sur l'administration de l'orforglipron, un agoniste du récepteur du GLP-1 pris par voie orale une fois par jour, chez des participants qui avaient d'abord été traités pendant 72 semaines par les doses maximales tolérées de Wegovy (sémaglutide) ou de Zepbound (tirzépatide), deux traitements injectables connus pour leur efficacité sur la perte de poids.

Ils ont ensuite été inclus dans une nouvelle phase de l'essai, au cours de laquelle ils ont été re-randomisés pour recevoir soit l'orforglipron, soit un placebo, pendant 52 semaines, afin d'évaluer le maintien de la perte de poids obtenue.

Après un an de suivi, l'orforglipron a atteint l'objectif principal de l'étude ainsi que tous les critères secondaires clés, en comparaison avec le placebo.

Dans le détail, les participants qui sont passés de Wegovy à l'orforglipron ont globalement maintenu la perte de poids précédemment obtenue, avec une différence moyenne de seulement 0,9 kg (95,9 kg en fin d'étude contre 95 kg au début).

Chez ceux ayant initialement reçu Zepbound, le maintien du poids a été moins notable, avec un gain moyen de cinq kg chez les participants après leur passage à l'orforglipron (95,9 kg contre 90.9 en début d'étude).

A la Bourse de New York, le titre reculait de 0,1% jeudi matin en préouverture suite à ces annonces.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 041,520 USD NYSE 0,00%
