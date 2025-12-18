Alstom et RATP Dev vont réaliser et maintenir une ligne de trains de banlieue en Australie

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Les groupes français Alstom et RATP Dev font partie d'un consortium de cinq entreprises qui a remporté un contrat d'un montant total de 3,78 milliards d'euros pour construire une ligne de trains de banlieue à Melbourne (Australie) et l'exploiter pendant 15 ans.

Le consortium TransitLinX, qui comprend, outre Alstom et RATP Dev, les entreprises John Holland, KBR et WSP, a remporté un contrat de 3,78 milliards d'euros (6,7 milliards de dollars australiens), a annoncé jeudi dans un communiqué Victoria's Big Build, chargé de la construction de projets ferroviaires dans la région de Melbourne.

Le constructeur ferroviaire français Alstom précise, dans un communiqué distinct, que sa part s'élève à 1 milliard d'euros (1,8 milliard de dollars australiens), sur un montant total du contrat, maintenance incluse, de 4,9 milliards d'euros (8,8 milliards de dollars australiens).

RATP Dev, filiale de droit privé de la RATP, a de son côté souligné que le contrat porte sur dix années avant la mise en service prévue en 2035, et 15 années ensuite, mais ne précise pas le montant de sa part du contrat.

Le contrat porte sur les 26 kilomètres de ce premier tronçon d'une boucle de trains de banlieue, et "comprend la conception, la fabrication, l'installation et les essais de tous les systèmes nécessaires au fonctionnement du nouveau réseau: signalisation, portes palières, panneaux d'information voyageurs, systèmes de communication, vidéosurveillance, systèmes de sécurité et ventilation des tunnels", est-il précisé.

Victoria's Big Build ajoute qu'"un accord distinct d'une durée de 15 ans porte sur l'exploitation et la maintenance du réseau, ainsi que sur la construction du dépôt et du centre de contrôle opérationnel à Heatherton".

Alstom sera chargé de "la fourniture du matériel roulant, de l'infrastructure numérique, de la signalisation et de la maintenance, ainsi que l'intégration du système complet".

Il intègre en amont "la réalisation de tous les équipements de l'infrastructure et du matériel roulant de la future ligne de métro", puis, après l'ouverture, "l'exploitation et la maintenance des nouveaux services de métro", qui seront "assurées par la joint-venture TransitLinX entre RATP Dev et John Holland dans le cadre d'une concession de 15 ans".

La section Est est la première phase du projet de Suburban Rail Loop, et compte 26 kilomètres de tunnels et six stations. Une fois terminée, l'ensemble de la ligne formera une boucle de 90 kilomètres.

Il s'agit selon Alstom du "plus grand projet d'infrastructure ferroviaire et immobilière d'Australie".