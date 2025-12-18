Le ministère de la Défense espagnol commande 100 hélicoptères à Airbus

( AFP / BERTRAND GUAY )

Le ministère de la Défense espagnol a commandé à Airbus 100 hélicoptères, destinés aux diverses branches de ses forces armées, a annoncé jeudi l'industriel européen.

Cette commande d'hélicoptères de plusieurs types est la plus importante jamais effectuée par la Direction générale de l'armement et du matériel (DGAM) espagnole, a souligné Airbus dans un communiqué, sans préciser son montant.

Elle consiste en 50 appareils légers de combat H145M, destinés à l'armée de terre, qui les utilisera aussi pour l'entraînement des pilotes et des missions humanitaires, selon le texte.

Madrid a aussi acquis 31 NH90, des engins utilisés notamment dans la lutte anti sous-marine et de surveillance, et qui seront ventilés entre l'armée de terre (13 exemplaires), l'armée de l'air (12) et la Marine (six).

La commande annoncée jeudi comprend également 13 hélicoptères légers H135, 12 pour l'armée de l'air et un pour la Marine, et six H175M, des aéronefs de taille moyenne qui intègreront les flottes de la Marine et de l'armée de l'air pour notamment transporter des hauts responsables.

"En officialisant ces contrats, le ministère de la Défense remplit ses engagements à équiper nos forces armées des dernières générations d'hélicoptères, essentielles pour leurs opérations", a affirmé la secrétaire d'Etat à la Défense espagnole, María Amparo Valcarce García, citée dans le communiqué.

Cette commande s'inscrit dans le cadre d'un plan d'équipement annoncé en mai par l'Espagne. Airbus, de son côté, a souligné ses retombées en matière d'activité et d'emplois, mentionnant "plus de 300 postes" créés dans les trois prochaines années dans ses installations industrielles d'Albacete (sud-est).

Les 100 appareils commandés jeudi représentent plus du cinquième du volume d'hélicoptères vendus par Airbus en 2024, dernière année pour laquelle des chiffres consolidés sont disponibles pour cette catégorie d'appareils. Le géant européen en avait écoulé 455, un record sur la dernière décennie, et livré 361.