(Actualisé avec Pfizer, Apollo, Marathon Petroleum, DuPont, Yum Brands, Keurig DR Pepper, AMD, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,90% pour le Dow Jones .DJI , presque inchangée pour le Standard & Poor's 500

.SPX (-0,09%) et en hausse de 0,31% pour le Nasdaq .IXIC :

* APPLE AAPL.O recule de 4,5% en avant-Bourse après avoir averti lundi que l'augmentation du coût des puces mémoire pèserait sur sa marge brute pour le trimestre crucial des fêtes de fin d'année.

Le fabricant de l'iPhone table sur une marge brute comprise entre 45% et 46% pour le trimestre se terminant en décembre, en baisse par rapport à la marge de 47,9% enregistrée au quatrième trimestre de son exercice fiscal.

* PALANTIR PLTR.O a anticipé lundi un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour les trois derniers mois de l'année, misant sur une demande soutenue pour ses logiciels d'analyse de données de la part du gouvernement américain et de ses clients commerciaux.

Le titre recule toutefois de 6,3%, certains analystes mettant en avant les chiffres décevants des commandes commerciales aux États-Unis. La croissance de la valeur totale de ces contrats, c'est-à-dire la valeur potentielle sur toute leur durée, a ralenti pour s'établir à 11% en glissement annuel au troisième trimestre, contre plus de 153% au trimestre précédent.

* PFIZER PFE.N a relevé mardi sa prévision de bénéfice et de chiffre d'affaires annuels, misant sur une forte demande pour ses médicaments anticancéreux et son anticoagulant phare, l'Eliquis.

* APOLLO APO.N a annoncé mardi avoir enregistré des entrées de capitaux à hauteur de 53 milliards de dollars (47,40 milliards d'euros) au troisième trimestre, ce qui a porté ses actifs sous gestion à 1.070 milliards de dollars, tandis que ses revenus de commissions ont atteint un niveau record, les investisseurs continuant à injecter des capitaux dans des placements alternatifs.

* ORACLE ORCL.N - L'éditeur de logiciels, qui a reculé de près de 9% lundi après avoir annoncé son intention de lever 20 milliards de dollars par le biais d'une émission d'actions et d'obligations, a fixé le prix de l'offre à 116 dollars chacune, soit une décote de 11,2% par rapport au cours de clôture de vendredi.

* WALT DISNEY DIS.N envisage de supprimer des milliers d'emplois et a demandé à certains cadres de viser une réduction annuelle des coûts de 20%, a rapporté lundi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* SECTEUR DES CRYPTOMONNAIES - Les retraits de fonds sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies se sont normalisés, a dit mardi son codirecteur général, après que des pirates informatiques ont dérobé 6,3 milliards de dollars (5,56 milliards d'euros) la semaine dernière.

La Corée du Nord a par ailleurs démenti mardi toute implication dans la cyberattaque qui a visé Binance, dénonçant une "rhétorique absurde" de la part du FBI qui accuse Pyongyang.

* MARATHON PETROLEUM MPC.N a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre et a annoncé avoir conclu un accord pour céder sa raffinerie de St. Paul Park, dans le Minnesota, et celle de Mandan, dans le Dakota du Nord, ainsi que les actifs intermédiaires associés, à CVR ENERGY CVI.N .

* DUPONT DD.N a relevé mardi sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année et anticipé des résultats supérieurs aux estimations pour le quatrième trimestre.

* DIAMONDBACK ENERGY FANG.O - Le producteur américain de pétrole de schiste a relevé lundi ses prévisions de production annuelle après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfice au troisième trimestre, grâce à la hausse des cours du pétrole liée aux perturbations de l'approvisionnement résultant du conflit au Moyen-Orient.

* YUM BRANDS YUM.N a fait état d'une baisse plus importante que prévu de son chiffre d'affaires trimestriel à périmètre constant de sa chaîne Taco Bell, l'épidémie de cyclosporose survenue dans plusieurs États américains au cours du trimestre ayant rebuté la clientèle.

* KEURIG DR PEPPER KDP.O a publié un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes au troisième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses boissons énergisantes et ses sodas haut de gamme aux États-Unis.

* AMD AMD.O doit publier ses résultats mardi après la clôture de la Bourse de New York.

(Rédigé par Diana Mandia)

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