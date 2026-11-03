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Medincell-Teva relève ses objectifs annuels de ventes d'UZEDY
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 14:10

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PHOTO D'ARCHIVES : Le logo de Teva Pharmaceutical Industries est affiché au siège social de l'entreprise à Tel Aviv.

PHOTO D'ARCHIVES : Le logo de Teva Pharmaceutical Industries est affiché au siège social de l'entreprise à Tel Aviv.

Le ‌partenaire de Medincell, Teva Pharmaceuticals, ​a fait état d'un bond de 96% des ventes nettes d'UZEDY ​et a relevé ses prévisions annuelles ​pour ce traitement, a ⁠annoncé mardi le le groupe ‌biopharmaceutique français.

Teva Pharmaceuticals vise désormais des ventes annuelles comprises ​entre ‌290 et 310 millions ⁠de dollars (entre 259,16 millions et 277,03 millions d'euros), contre une prévision ⁠précédente de ‌270 à 290 millions ⁠de dollars, d'après un ‌communiqué de Medincell.

Selon les ⁠résultats trimestriels de l'entreprise pharmaceutique israélienne, ⁠cités ‌par Medincell, Teva a publié des ​ventes nettes ‌de 85 millions de dollars pour UZEDY, une ​formulation injectable pour le traitement de la schizophrénie ⁠et pour le trouble bipolaire de type I, soit une hausse de 96% sur un an.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)

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