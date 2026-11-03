Ferrari relève légèrement ses objectifs annuels après un T3 supérieur aux attentes

PHOTO D'ARCHIVES : Ferrari entre dans l'ère électrique avec la Luce, sa première voiture entièrement électrique

Ferrari a légèrement relevé ‌mardi ses prévisions annuelles, après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre en ​termes de chiffre d'affaires et de bénéfice opérationnel, grâce aux ventes de modèles à forte marge et au succès de ses programmes de personnalisation.

Le constructeur ​italien de voitures de sport de luxe vise désormais un résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation ​et amortissement (Ebitda) d'au moins trois milliards d'euros ⁠en 2026, contre une prévision précédente d'au moins 2,97 milliards d'euros.

Le ‌groupe a précisé que le relèvement de ses perspectives reposait sur une demande plus forte que prévu pour les personnalisations, ces ​options et finitions facturées ‌en supplément permettant aux clients d'adapter davantage leur véhicule ⁠à leurs goûts.

Ceci a compensé l'effet défavorable des changes et la deuxième place occupée actuellement par Ferrari au championnat du monde de Formule 1.

"Notre carnet de ⁠commandes s'étend désormais ‌jusqu'en 2028 et nous avons encore deux lancements prévus d'ici ⁠à la fin de l'année", a déclaré le directeur général Benedetto Vigna ‌dans un communiqué.

L'action du groupe coté à Milan est repassée ⁠en territoire positif après avoir initialement accentué ses pertes à ⁠la publication des ‌résultats. Vers 12h40 GMT, elle gagnait 1,8%, plus forte hausse de l'indice Stoxx ​des valeurs automobiles, lui-même en progression ‌de 0,15%.

Au troisième trimestre, l'Ebitda ajusté de Ferrari a progressé de 12% à 753 millions d'euros, ​dépassant le consensus de 739 millions d'euros établi par les analystes interrogés par Reuters.

Les ventes de la supercar F80 en édition limitée, commercialisée ⁠à 3,6 millions d'euros, ont amélioré le mix produits du groupe et soutenu ses résultats sur la période, a déclaré l'entreprise, malgré un nouveau recul des livraisons.

Au troisième trimestre, Ferrari a livré 3.368 véhicules, soit 33 de moins qu'à la même période de 2025.

(Reportage Giulio Piovaccari, version française Elena Smirnova, édité ​par Benoit Van Overstraeten)