Wall Street vue dans le désordre avant le résultat des midterms, l'Europe dans le rouge avec l'IA et le Moyen-Orient

PHOTO D'ARCHIVE : Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.

par Claude Chendjou

Wall Street est attendue en ordre dispersé mardi à l'ouverture dans l'attente des résultats des "midterms" aux Etats-Unis, tandis ‌que les Bourses européennes sont orientées dans le rouge à la mi-séance, les marchés actions étant globalement plombés par les inquiétudes liées à l'intelligence artificielle (IA) et l'escalade des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture ​de Wall Street avec une baisse de 0,85% pour le Dow Jones, un repli de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 et un rebond de 0,19% pour le Nasdaq, qui avait perdu la veille 1,07%.

À Paris, le CAC 40 abandonne 0,30% à 8.023,69 points vers 12h10 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,74% et à Londres, le FTSE fléchit de 0,67%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 régresse de 0,47% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,66%. Le Stoxx 600 perd 0,45%, ​l'indice de référence des actions européennes étant principalement affecté par les valeurs technologiques (-1,63%), dans le sillage de la déroute du secteur en Asie.

Après les résultats décevants des principaux "hyperscalers" américains et leurs objectifs d'investissement ambitieux, les investisseurs réexaminent le caractère durable de la récente tendance haussière en Bourse qui a été alimentée par l'IA. Ils redoutent ​notamment une possible bulle, certains jugeant le secteur surévalué à l'échelle mondiale.

Les prévisions moroses de marge brute d'Apple les fêtes ⁠de fin d'année ont en outre accentué le climat de prudence actuel.

Sur le plan politique, les élections américaines de mi-mandat, qui se tiennent ce mardi, ouvrent une période d'incertitude. Les traders de Polymarket estiment à environ ‌77% la probabilité que les démocrates remportent les deux chambres du Congrès américain, un résultat qui pourrait entraîner un renforcement de la réglementation autour de l'IA et des entreprises du secteur.

"En cas de victoire écrasante des démocrates, je m'attendrais à des mesures populistes contre l'IA. Le discours hostile aux centres de données bénéficierait alors d'un vent favorable", explique Alexander Lis, directeur des investissements chez Social ​Discovery Ventures.

Côté géopolitique, des informations faisant état d'une aggravation des tensions au Moyen-Orient freinent par ‌ailleurs l'appétit pour le risque et entraînent un raffermissement des cours du pétrole.

Selon un responsable iranien, Téhéran et Washington sont loin d'un accord malgré les efforts qataris. Les ⁠Etats-Unis ont en outre effectué des frappes sur l'île iranienne de Qeshm, dans le détroit d'Ormuz, a déclaré à Reuters lundi un responsable américain.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Apple recule de 4,3% en avant-Bourse après avoir averti lundi que l'augmentation du coût des puces mémoire pèserait sur sa marge brute pour le trimestre englobant les fêtes de fin d'année.

VALEURS EN EUROPE

A Paris, Coface cède 1,01% après ses résultats trimestriels, tandis que Rubis avance de 3,75% à la faveur d'une hausse de son ⁠chiffre d'affaires et de sa marge brute au ‌troisième trimestre. BioMérieux, dont le chiffre d'affaires trimestriel a dépassé les attentes, bondit de 4,31%.

A Francfort, Bayer prend 3,72% après avoir relevé sa prévision de bénéfice pour cette année et Lufthansa gagne ⁠3,27% grâce à des résultats globalement résilients, selon des analystes. Côté baisse, Zalando abandonne 3,04% après une marge brute décevante et Adidas cède 2,14%, l'équipementier sportif allemand ayant été dégradé par UBS de "neutre" à "vendre".

A Londres, Associated British Foods recule de 3,08%, ‌le groupe anticipant une nouvelle baisse de son bénéfice cette année.

A Amsterdam, Philips grimpe de 6,24% après avoir conclu un accord préliminaire avec le département américain de la Justice (DoJ) pour mettre fin aux enquêtes liées au ⁠rappel mondial en 2021 par la société néerlandaise de dispositifs de sommeil et de soins respiratoires.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans monte de ⁠4,1 points de base, à 4,9352%, revenant d'un creux de ‌deux mois, dans un contexte de hausse des prix pétroliers, tandis que les investisseurs restent prudents avant le résultat des élections américaines de mi-mandat, considérées comme un test pour le sentiment de risque dans le monde.

Le rendement du Bund allemand ​à dix ans suit la tendance aux Etats-Unis, prenant 4,3 points de base, à 3,3355%, après avoir touché lundi 3,2898%, son niveau le ‌plus bas depuis le 31 août.

Les coûts d'emprunt allemands avaient également baissé en octobre, la vente massive d'actions liées à l'IA ayant poussé les investisseurs vers des valeurs refuge, tandis que les opérateurs réduisaient leurs paris sur les hausses de taux de la Banque centrale européenne (BCE).

L'écart de ​rendement entre l'OAT française et le Bund à dix ans s'affiche mardi à environ 162 points de base alors que le projet de budget pour 2027 de la France est en cours d'examen au Parlement et qu'une journée nationale de grèves et manifestations est prévue jeudi, tandis que les blocages se poursuivent dans les établissements scolaires. Le spread OAT-Bund à dix ans avait atteint 177,72 points de base le 22 octobre, son niveau le plus élevé depuis novembre 2011.

CHANGES

Le dollar progresse, ⁠de 0,11%, face à un panier de devises internationales après s'être replié dans les premiers échanges. Les cambistes évaluent l'incertitude liée aux tensions entre les Etats-Unis et l'Iran et aux élections américaines de mi-mandat.

L'euro recule de 0,06%, à 1,1178 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3410 dollar (+0,04%).

PÉTROLE

Le marché pétrolier rebondit mardi après une chute de plus de 7% la veille, alors qu'un responsable iranien a déclaré que Téhéran et Washington restaient loin d'un accord pour mettre fin à la guerre, les Etats-Unis ayant par ailleurs frappé l'île iranienne de Qeshm.

Le Brent progresse de 1,67% à 106,52 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 2,13% à 98,50 dollars.

Ces deux indices de référence ont fortement reculé lundi alors que les pourparlers entre les responsables iraniens et qataris avaient ravivé l'espoir d'une fin de la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 15h00 Nombre d'offres d'emplois septembre 7,100 mlns 7,079 mlns

(Jolts)

(Rédigé par Claude Chendjou; avec la contribution d'Ahmad Ghaddar, ​Johann M Cherian, Niket Nishant et Gregor Stuart Hunter; édité par Augustin Turpin)