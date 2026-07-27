Les marchés des produits pétroliers raffinés toujours sous tension

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La pression liée aux droits de douane gagne du terrain, la BCE et la Banque d'Indonésie maintiennent leurs taux… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine

Dans un contexte où les marchés de l'énergie sont volatils, les prix des produits pétroliers raffinés se situent à des niveaux élevés par rapport au pétrole brut et à la situation d'avant le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran, ce qui suggère une tension persistante sur ces produits.

Comme l'a indiqué l'Agence internationale de l'énergie dans son rapport de juillet sur le marché pétrolier, les exportations de produits raffinés en provenance du Moyen-Orient ont été nettement inférieures à leur niveau d'avant-guerre par rapport aux flux de brut, et ce même pendant la période de désescalade, ce qui indique que l'activité de certaines grandes raffineries reste limitée. En parallèle, l'escalade du conflit entre la Russie et l'Ukraine, notamment les attaques contre des raffineries russes, a réduit l'offre du pays, ce qui a eu un impact sur les exportations et l'approvisionnement du marché russe. Enfin, les raffineries asiatiques fonctionnent toujours en deçà de leurs niveaux habituels.

Les Émirats arabes unis pourraient contribuer à atténuer ces contraintes d'approvisionnement en contournant le détroit d'Ormuz, mais seulement partiellement. De plus, la recrudescence des tensions au Moyen-Orient et le risque de perturbations le long des nouvelles voies de transit, y compris pour le pétrole, rendent la situation plus complexe.

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