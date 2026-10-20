(Actualisé avec cours en avant-Bourse, contrats à terme, General Motors, 3M, Qualcomm, Northrop Grumman, RTX, Halliburton, Hasbro)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,07% pour le Dow Jones .DJI et en baisse de 0,1% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,45% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'IA - OpenAI s'empresse d'obtenir des engagements d'investissement avant l'introduction en Bourse de son concurrent Anthropic, prévue pour la mi-novembre, dans le cadre d'un tour de table exceptionnellement rapide qui pourrait valoriser le propiétaire de ChatGPT à plus de 1.400 milliards de dollars (1.250 milliards d'euros), selon deux personnes proches du dossier.

Les valeurs liées à l'IA suscitent des inquiétudes en raison de leur niveau d'endettement élevé, ce qui devrait entraîner une nouvelle baisse du secteur mardi à l'ouverture, après le rebond de la veille.

L'action CoreWeave CRWV.O perd 3% en avant-Bourse et Nebius NBIS.O abandonne 2,9%

* GENERAL MOTORS GM.N - Le constructeur automobile a publié mardi des résultats trimestriels qui dépassent largement les prévisions des analystes, les consommateurs continuant à acheter des pick-ups et des SUV haut de gamme.

L'action du groupe recule toutefois de 6% dans les échanges en avant-Bourse.

* 3M MMM.N - Le conglomérat industriel a revu à la hausse mardi sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'exercice, grâce notamment à des mesures de maîtrise des coûts et à une hausse des prix qui ont soutenu ses marges.

L'action prend 2,7% en avant-Bourse.

* QUALCOMM QCOM.O va procéder à des suppressions d'emplois à l'échelle mondiale dans le cadre d'une "réduction axée sur la performance", a annoncé lundi le directeur général Cristiano Amon à ses salariés dans une note vue Reuters.

* NORTHROP GRUMMAN NOC.N a relevè mardi sa prévision de bénéfice annuel, la forte demande en matière d'avions militaires, de missiles et de programmes de défense lui ayant permis de dépasser les estimations concernant son bénéfice du troisième trimestre, tout en propulsant son carnet de commandes à un niveau record.

L'action prend près de 2% en avant-Bourse.

* RTX RTX.N a revu à la hausse mardi sa prévision de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, la demande soutenue pour les services aérospatiaux commerciaux et les programmes militaires ayant porté son carnet de commandes à un niveau record.

* HALLIBURTON HAL.N a fait état mardi d'un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux attentes, la hausse de la demande pour ses équipements pétroliers en Amérique latine ayant contribué à compenser le ralentissement de l'activité au Moyen-Orient.

L'action avance de 6% en avant-Bourse.

* HASBRO HAS.O a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, misant sur une forte demande pour ses jeux numériques à l'approche des fêtes de fin d'année.

* BOEING BA.N - Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, devrait annoncer mardi que l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a certifié 737 MAX 10, un processus longtemps retardé, ont dit à Reuters des sources proches du dossier.

* TRADEWEB MARKETS TW.O a annoncé lundi qu'il allait acquérir la plateforme de négociation d'obligations Trumid pour environ 1,97 milliard de dollars (1,75 milliard d'euros), dans le but de renforcer sa présence sur les marchés américains des obligations d'entreprises.

SPACEX SPCX.O et NETFLIX NFLX.O doivent publier leurs résultats trimestriels respectifs après la clôture de la Bourse de New York.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin et Benoit Van Overstraeten)

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