Principales valeurs à suivre (jour) à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable (+0,01%) pour le Dow Jones .DJI , une légère progression de 0,2% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et une hausse de 0,58% pour le Nasdaq .IXIC :

* SUPER MICRO COMPUTER SMCI.O grimpe de 10,8% en avant-Bourse. Le fabricant de serveurs d'IA a annoncé anticiper un chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 supérieur aux attentes de Wall Street, en raison d'une forte demande.

* COREWEAVE CRWV.O s'envole de 16,7% après des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions. Le groupe a en outre relevé ses prévisions d'investissements en capital en raison de la demande liée à l'IA.

* CISCO SYSTEMS CSCO.O doit publier ce mercredi après la clôture ses comptes financiers trimestriels. Le groupe devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires de 14,7%, à 16,823 milliards de dollars, contre 14,67 milliards de dollars l'année précédente, sur les trois mois à fin juillet, selon la moyenne des estimations de 17 analystes sondés par LSEG.

* LUMENTUM HOLDINGS LITE.O bondit de plus de 8% en avant-Bourse. Le fabricant de produits photoniques a publié mardi un chiffre d'affaires au titre du premier trimestre supérieur aux prévisions des analystes, grâce à la forte demande pour ses composants optiques, essentiels aux infrastructures d'intelligence artificielle (IA).

* CAVA GROUP CAVA.N s'adjuge 10% en avant-Bourse, la chaîne de restaurants ayant confirmé mardi ses prévisions annuelles après avoir dépassé les attentes de Wall Street concernant son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel du deuxième trimestre, sur fond de solide demande.

* BANK OF AMERICA BAC.N a annoncé mercredi son intention de mobiliser 250 milliards de dollars d'ici juillet 2027 pour soutenir des projets américains dans les domaines du numérique et des infrastructures, une initiative qui, selon la banque, stimulera la croissance économique du pays et contribuera à créer des dizaines de milliers d'emplois.

* KKR KKR.N - Le groupe philippin First Gen Corp FGEN.PS a annoncé mercredi que la société d'investissement internationale KKR avait proposé de racheter 8,43% des actions détenues par First Philippine Holdings Corp FPH.PS dans ce producteur d'électricité.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

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