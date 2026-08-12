Sephora confirme un accord avec un détaillant israélien mais n'ouvrira pas de magasins en Israël

Un homme sort d'un magasin Sephora à Paris

Sephora ‌ne prévoit pas d'ouvrir ses propres magasins ​en Israël, a déclaré mercredi le distributeur de produits de beauté détenu par LVMH, démentant ​des informations de presse selon lesquelles il lancerait ses ​premiers magasins dans le pays ⁠à la fin du mois, tout ‌en confirmant un partenariat avec un détaillant israélien.

Sephora Collection, la marque propre du ​groupe, a ‌signé un accord de distribution temporaire ⁠avec le détaillant israélien Glam42, note le groupe dans un communiqué, précisant que les ⁠produits seraient ‌disponibles dans certains magasins Glam42 en ⁠Israël à partir de fin août.

Glam42 n'a ‌pas immédiatement répondu à une ⁠demande de commentaire.

À la suite d'informations parues ⁠dans les ‌médias israéliens évoquant l'ouverture de magasins Sephora, le ​ministère des Affaires ‌étrangères d'Israël a publié sur X: “Bienvenue en Israël, Sephora!”

Le partenariat ​entre Sephora et Glam42 intervient alors que les marques opérant en Israël ⁠font face à des appels au boycott qui se sont intensifiés depuis l'invasion de Gaza par Israël.

(Rédigé par Helen Reid et Forrest Crellin, version française Aleksandra Kret, édité par ​Benoit Van Overstraeten)