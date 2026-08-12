Eclipse : un fournisseur d'énergie appelle ses clients à moins consommer, avec de "l'électricité gratuite" à la clé

L'offre est proposée par Octopus, leader du secteur au Royaume-Uni.

( AFP / GABRIEL BOUYS )

Le rendez-vous exceptionnel du soleil et de la lune a aussi ses conséquences énergétiques. Octopus, premier fournisseur d'énergie aux particuliers au Royaume-Uni, appelle ses clients à utiliser moins d'électricité pendant l'éclipse de mercredi, qui entraînera une baisse temporaire de la production des panneaux solaires et pourrait intensifier le recours aux centrales à gaz du pays.

"Alors que la lune masquera jusqu'à 95% du soleil au-dessus de certaines régions de la Grande-Bretagne, Octopus Energy demande aux foyers de réduire leur consommation d'électricité entre 18 heures et 20 heures", indique l'entreprise dans un communiqué, promettant "de l'électricité gratuite le week-end suivant" aux clients qui joueront le jeu.

Comme pour la France métropolitaine, l'éclipse du 12 août restera partielle au Royaume-Uni, avec des taux obscurations différents allant de plus de 95% dans l'extrême sud-ouest du pays, à 89% dans l'est. A Londres, l'obscuration maximale avoisinera les 92%, comme à Paris.

Le Royaume-Uni figure parmi les pays les plus avancés d'Europe dans le développement des énergies renouvelables, mais il reste encore fortement dépendant du gaz pour sa production d'électricité. "En juillet, le solaire a produit le chiffre record de 14,4% de l'électricité du pays", indique Octopus. "Si suffisamment de foyers retardent leur consommation d'électricité pendant une courte période, cela peut réduire le besoin de mettre en route des centrales électriques à gaz supplémentaires".

La disparition du soleil, un défi de gestion énergétique

Conseil de l'entreprise à ses clients : "décalez simplement les tâches quotidiennes" en dehors de la plage horaire de l'événement. "Faites tourner la machine à laver plus tôt, ou attendez plus tard pour utiliser le lave-vaisselle ou allumer la console de jeux."

Si l'éclipse de mercredi offrira un spectacle rare au grand public, elle constitue un défi technique pour les gestionnaires de réseau dans toute l'Europe, qui doivent en permanence équilibrer l'offre et la demande d'électricité afin de garantir une alimentation sûre. L'association représentant les gestionnaires de réseaux électriques européens, ENTSO-E, a ainsi indiqué vendredi que les compagnies électriques du continent ont pris des mesures pour garantir l'alimentation en courant lors de l'éclipse.

Carte explicative de l'éclipse solaire totale du 12 août 2026 ( AFP / Sherine ELSAYARY )

Les opérateurs sont "prêts à garantir le fonctionnement sûr et stable du système électrique pendant toute la durée de l'événement", a-t-elle assuré.