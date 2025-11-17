Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,02% pour le Dow Jones .DJI , de 0,26% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,49% pour le Nasdaq.

* ALPHABET GOOGL.O - Berkshire Hathaway BRKa.N a révélé une participation de 4,3 milliards de dollars dans la société mère de Google, marquant ce qui pourrait être l'une des dernières décisions importantes prises par le conglomérat sous la direction de Warren Buffett. L'action grimpe de 5,5% en avant-Bourse.

Le conglomérat a encore réduit sa participation dans APPLE

AAPL.O , montre un document déposé vendredi auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

* SECTEUR AERIEN - L'administration fédérale américaine de l'aviation civile (FAA) a annoncé dimanche qu'elle mettrait fin aux restrictions imposées sur les vols intérieurs dans 40 grands aéroports américains à compter de lundi à 10h00 GMT, qui avaient été imposées en raison de la pénurie de contrôleurs liée à la fermeture partielle de l'administration ("shutdown").

* WALT DINEY DIS.N et YouTube, propriété de Google, ont annoncé vendredi avoir conclu un accord visant à rétablir les chaînes appartenant à Disney sur YouTube TV, après qu'un différend concernant les frais d'accès a privé des millions d'abonnés de l'accès à la programmation consacrée aux élections américaines et aux grands événements sportifs en direct.

* BOEING BA.N - La compagnie aérienne Emirates a annoncé lundi une commande de 65 nouveaux Boeing 777-9, consolidant ainsi sa position de premier acheteur mondial d'avions gros-porteurs, alors que le constructeur américain a accepté de mener une étude de faisabilité pour une version plus grande.

Airbus AIR.PA est par ailleurs sur le point de conclure un accord pour la vente d'une centaine de biréacteurs monocouloir A321neo à flydubai, ce qui permettrait à l'avionneur européen de briser l'hégémonie de Boeing auprès de la compagnie à bas coût émiratie, ont déclaré dimanche des sources au fait du dossier.

* APPLE AAPL.O intensifie ses efforts en matière de planification de la succession alors qu'il se prépare à voir Tim Cook quitter son poste de directeur général du géant technologique dès l'année prochaine, a rapporté vendredi le Financial Times.

Un jury fédéral californien a par ailleurs déclaré vendredi que le groupe américain devait verser 634 millions de dollars à la société de technologie de surveillance médicale MASIMO

MASI.O pour avoir enfreint un brevet couvrant la technologie de mesure du taux d'oxygène dans le sang.

* PFIZER PFE.N - L'investisseur activiste Starboard Value a liquidé sa position dans le laboratoire américain, selon un document réglementaire déposé vendredi, mettant ainsi fin à ses efforts visant à faire augmenter le cours de l'action du fabricant de médicaments.

* KENVUE KVUE.N - Un juge texan a donné son feu vert au laboratoire américain pour verser ce mois-ci un dividende de 398 millions de dollars à ses actionnaires, une victoire pour le fabricant de médicaments dans le cadre d'une bataille juridique sur la sécurité de l'utilisation du Tylenol (paracétamol) pendant la grossesse.

* CONOCOPHILLIPS COP.N - Le géant pétrolier a annoncé lundi avoir découvert du gaz au large des côtes sud-est de l'Australie après avoir commencé son premier forage d'exploration le 1er novembre.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)