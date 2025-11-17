information fournie par Reuters • 17/11/2025 à 13:39

L'Ukraine va acheter jusqu'à 100 Rafale avec leur armement complet, dit Macron

Le président ukrainien Zelenskiy arrive en France pour une visite officielle

PARIS (Reuters) -L'Ukraine va acheter jusqu'à 100 chasseurs Rafale conçus par Dassault Aviation avec leur armement complet, a confirmé lundi le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence conjointe à Paris avec son homologue Volodimir Zelensky.

L'Elysée avait annoncé plus tôt, en ouverture d'une visite officielle du président ukrainien dans la capitale française, qu'une lettre d'intention en ce sens avait été signée.

(Rédigé par Claude Chendjou et Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)