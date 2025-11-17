 Aller au contenu principal
L'Ukraine va acheter jusqu'à 100 Rafale avec leur armement complet, dit Macron
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 13:39

Le président ukrainien Zelenskiy arrive en France pour une visite officielle

Le président ukrainien Zelenskiy arrive en France pour une visite officielle

PARIS (Reuters) -L'Ukraine va acheter jusqu'à 100 chasseurs Rafale conçus par Dassault Aviation avec leur armement complet, a confirmé lundi le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence conjointe à Paris avec son homologue Volodimir Zelensky.

L'Elysée avait annoncé plus tôt, en ouverture d'une visite officielle du président ukrainien dans la capitale française, qu'une lettre d'intention en ce sens avait été signée.

(Rédigé par Claude Chendjou et Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
Emmanuel Macron
    100 rafales + 55 locommotives Traxx achetés par un pays non solvable. Faut le faire.
    Mais c’est patronné par un ancien banquier, qui est aussi un ancien ministre de l’economie. Si on n’a pas confiance avec ça…

