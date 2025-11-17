 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Shein de nouveau convoqué devant les députés le 26 novembre
information fournie par Boursorama avec Media Services 17/11/2025 à 13:44

( AFP / JULIE SEBADELHA )

( AFP / JULIE SEBADELHA )

L'enseigne de prêt-à-porter a refusé de se présenter mardi 18 novembre à une mission d'information. Elle devra se rendre devant la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale à la fin du mois, selon une source parlementaire.

Shein était invité à se rendre le 18 novembre devant la mission d'information sur les contrôles des produits importés en France mais a décliné.

" L'entreprise étant actuellement impliquée dans plusieurs procédures en cours, notamment judiciaires, il ne serait pas approprié de participer aux auditions de la mission parlementaire pour le moment ", explique l'entreprise dans un communiqué transmis à l' AFP , se disant toutefois " pleinement disposée à reprendre les échanges dès que ces éléments auront été suffisamment clarifiés ".

La marque de fast fashion n'a pas voulu confirmer sa présence le 26 novembre, après la nouvelle convocation des députés. En cas de refus, le groupe s'expose à une amende de 7.500 euros.

La marque chinoise visée par plusieurs enquêtes

Shein, fondé en Chine mais basé à Singapour, est sous le coup de plusieurs procédures en justice en France après la découverte sur son site de poupées sexuelles d'apparence enfantine et d'armes de catégorie A . La plateforme a ouvert le 5 novembre son premier magasin au monde à Paris.

Matignon, qui avait donné le 5 novembre 48 heures à Shein pour se mettre en conformité avec la loi française dans le cadre d'une procédure de la DGCCRF (Répression des fraudes), avait constaté le 7 novembre le retrait des produits illicites.

Mais, le géant chinois n'en a pas fini avec la justice: lors d'une audience au civil le 26 novembre, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris sera amené à statuer sur la suspension de la plateforme le temps que celle-ci démontre que l'ensemble des produits disponibles à la vente en France sont en conformité avec les lois et règlements français.

Une enquête, confiée à l'Office des mineurs, a également été ouverte le 3 novembre par le parquet de Paris, conjointement à d'autres enquêtes visant d'autres plateformes.

1 commentaire

  • 13:53

    7500 euros d'amende.
    C'est sûr que c'est dissuasif !!!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des militants écologistes manifestent devant un site BASF à Saint-Aubin-Les-Elbeuf, en Seine-Maritime, le 17 novembre 2025 ( AFP / LOU BENOIST )
    Pollution: des manifestants bloquent une usine BASF près de Rouen
    information fournie par AFP 17.11.2025 15:03 

    Plusieurs centaines de manifestants ont bloqué lundi pendant quelques heures l'usine BASF de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, près de Rouen, pour dénoncer la production de pesticides et des rejets de polluants éternels dans l'environnement. Entamé à l'aube, le blocage du ... Lire la suite

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    La Grèce commande une quatrième frégate au français Naval Group
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.11.2025 15:01 

    La Grèce a commandé une quatrième frégate de défense et d’intervention (FDI) de nouvelle génération à Naval Group, a annoncé lundi l'industriel français dans un communiqué. Cette commande s’inscrit dans le cadre du programme lancé en 2022, qui prévoyait la livraison ... Lire la suite

  • Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Hubert Bonneau, à l'Hôtel de Beauvau à Paris le 10 septembre 2025. ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Atteintes aux élus: la gendarmerie au chevet des maires
    information fournie par AFP 17.11.2025 14:54 

    La lutte contre les atteintes aux élus est un "sujet essentiel" pour la gendarmerie qui a mis au point un pack sécurité à leur intention alors qu'un élu sur dix est agressé physiquement dans le cadre de ses fonctions, explique le patron de la gendarmerie, le général ... Lire la suite

  • ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )
    L'Ukraine acquiert 55 locomotives auprès d'Alstom pour 470 M EUR
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.11.2025 14:54 

    Les chemins de fer ukrainiens ont acquis 55 locomotives auprès d' Alstom , un contrat de quelque 470 millions d'euros financé notamment par la BERD et la Banque mondiale, ont annoncé lundi le président de la République Emmanuel Macron et l'industriel. "Ces locomotives, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank