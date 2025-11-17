Football-Des qualifications réussies mais imparfaites pour les Bleus

Coupe du Monde - Eliminatoires UEFA - Groupe D - Azerbaïdjan v France

PARIS (Reuters) -Cinq victoires, un match nul, 16 points et une huitième participation consécutive à la Coupe du monde : l'équipe de France a traversé les éliminatoires sans encombre malgré quelques polémiques autour des joueurs blessés et un fond de jeu parfois insuffisant.

Dimanche, les Bleus ont conclu les qualifications par une nouvelle victoire en Azerbaïdjan (3-1) avec une équipe totalement remaniée dans une rencontre sans enjeu puisque les joueurs de Didier Deschamps avaient composté leur billet pour le Mondial trois jours plus tôt face à l'Ukraine (4-0).

Lors des trois rassemblements en trois mois, la France a étiré son invincibilité dans un exercice qu'elle maîtrise. Elle n'a plus perdu en éliminatoires d'un tournoi depuis juin 2019 (revers 2-0 face à la Turquie lors des qualifications à l'Euro 2020), et depuis juin 2017 en ce qui concerne les qualifications au Mondial (défaite 2-1 contre la Suède).

Mais elle n'a pas pour autant été séduisante de bout en bout, hormis peut-être à deux reprises face à l'Ukraine : en première période au match aller et en seconde au retour. Le rassemblement d'octobre a sûrement été le plus poussif avec une victoire longue à se dessiner face à l'Azerbaïdjan (3-0) et un match nul en Islande (2-2).

"On a fait une belle année avec notre objectif. Évidemment, il y a toujours une marge de progression, mais que ce soit sur la qualité ou l'état d'esprit, il y a ce qu'il faut", a déclaré le sélectionneur Didier Deschamps, dimanche, au micro de TF1.

Le début des qualifications aura surtout été marqué par la passe d'armes entre l'équipe de France et le Paris Saint-Germain au sujet d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, tous deux blessés face à l'Ukraine lors du premier match. Dans la foulée, le PSG avait déploré la gestion de ses deux joueurs, invoquant une "absence totale de sollicitation et de concertation avec ses équipes médicales".

Un mois plus tard, le PSG avait contesté le diagnostic posé par le staff médical de l'équipe de France au sujet de Bradley Barcola.

Depuis, Ousmane Dembélé et Désiré Doué se sont à nouveau blessés mais, cette fois-ci, sous le maillot de leur club. Ce qui a fait retomber le soufflé.

MBAPPÉ RETROUVÉ

Au niveau des enseignements du terrain, le capitaine Kylian Mbappé, préservé du voyage en Azerbaïdjan en raison d'une inflammation de la cheville droite, a retrouvé son meilleur niveau avec cinq buts en quatre rencontres éliminatoires. Avec 55 réalisations en équipe de France, il n'est plus qu'à deux longueurs du record détenu par Olivier Giroud.

Au milieu de terrain, Manu Koné a pris beaucoup d'importance. Il n'a manqué que les deux rencontres face à l'Azerbaïdjan dans une équipe un peu remaniée à l'aller et car il était suspendu pour le retour dimanche.

Plus haut sur la pelouse, Michael Olise a confirmé qu'il avait la qualité technique pour succéder à Antoine Griezmann dans un registre de meneur de jeu.

"C'est un élément très important dans notre animation offensive", a loué Didier Deschamps, jeudi, en conférence de presse.

Rayan Cherki a également a pris une nouvelle dimension depuis son transfert à Manchester City l'été dernier et a grappillé du temps de jeu en sélection au fil des qualifications, comme l'attaquant Hugo Ekitike, intéressant dès qu'il joue.

Fidèle à lui-même, Didier Deschamps a montré que la porte n'était jamais totalement fermée pour des joueurs pourtant longtemps éloignés de la sélection. Ainsi, les champions du monde 2018 Florian Thauvin et N'Golo Kanté ont retrouvé Clairefontaine après respectivement six et un an d'absence.

Le second nommé a été rayonnant contre l'Ukraine jeudi et son expérience pourrait être utile lors de la Coupe du monde (11 juin-19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique).

La France connaîtra ses adversaires du premier tour lors du tirage au sort de la phase finale prévu le 5 décembre à Washington. Après deux rencontres amicales en mars, Didier Deschamps annoncera sa liste pour le Mondial dans "la deuxième quinzaine de mai", a-t-il dit dimanche matin dans l'émission Téléfoot, sur TF1.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Tangi Salaün)