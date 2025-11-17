France et Allemagne discutent du possible abandon du projet de chasseur commun-FT

Le président français Macron visite le salon du Bourget 2025

(Reuters) -La France et l'Allemagne discutent de l'hypothèse d'abandonner le développement conjoint d'un avion de chasse de nouvelle génération dans le cadre de leur grand projet de défense aérienne, lequel se focaliserait principalement sur un 'cloud militaire' européen, rapporte lundi le Financial Times, citant des représentants non-identifiés au fait de la question.

Destiné à remplacer d'ici 2040 les chasseurs Rafale français et les Eurofighter allemands et espagnols par un avion de chasse de sixième génération, le projet Scaf (Système de combat aérien du futur) est freiné notamment par des désaccords sur la conception de l'appareil, dans laquelle impliqués Dassault Aviation, Airbus et Indra

Symbole de ces tensions, le PDG de Dassault Aviation a déclaré en septembre dernier que le constructeur aéronautique français avait la capacité de fabriquer sans partenaire la prochaine génération d'avions de combat, mettant au défi l'Allemagne de faire de même.

Berlin pourrait décider de développer un nouvel avion de chasse sans la France, a dit par la suite à Reuters une source informée, citant des exigences jugées injustifiées de la part de Dassault Aviation.

(Disha Mishra à Bangalore; version française Jean Terzian)