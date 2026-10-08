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USA-Les inscriptions au chômage ressortent à 197.000
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 14:53

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Les inscriptions au chômage aux États-Unis s'établissent à 197.000 lors de la semaine au 3 octobre, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 200.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 26 septembre ont été révisées à la hausse à 199.000 par rapport à une estimation initiale de 197.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 198.000, contre 200.050 (révisé de 200.000) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'établit à 1,716 million lors de la semaine au 26 septembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles). Les attentes tablaient sur 1,708 million après 1,699 million (révisé de 1,701) la semaine précédente.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

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