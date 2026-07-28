USA-La confiance des consommateurs se dégrade en juillet - Conference Board

La confiance des consommateurs aux Etats-Unis s'est dégradée de façon inattendue en juillet, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.

L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale s'établit ce mois-ci à 90,8 contre 92,2 (révisé) en juin.

Le consensus des économistes interrogés par Reuters prévoyait un indice à 92,3.

(Rédigé par Diana Mandiá)