USA : hausse surprise des stocks hebdomadaires de pétrole

(AOF) - Aux Etats-Unis, la semaine dernière, les stocks de pétrole brut ont augmenté de 2,774 millions de barils, après une baisse de 3,426 millions de barils la semaine précédente. Les spécialistes anticipaient en moyenne une baisse de 1,3 million de barils. Les stocks d'essence ont progressé la semaine dernière de 2,513 millions de barils, après une hausse de 2,327 millions la semaine précédente. Enfin, les réserves de produits distillés ont connu une augmentation de 1,147 million de barils, contre +0,171 million la semaine précédente.
A lire aussi
-
par Hugo Lhomedet, Maria Rugamer et Helen Reid AliExpress, propriété du géant chinois de l'e-commerce Alibaba, a déclaré avoir banni de sa marketplace un vendeur chinois de poupées sexuelles ressemblant à des enfants, après un signalement des autorités en France ... Lire la suite
-
(AOF) - L'Oréal affiche une des plus fortes hausses du CAC 40 gagnant 1,76%, à 373,65 euros. Le titre du géant des cosmétiques progresse à la faveur des déclarations optimistes de son directeur du segment luxe lors d'une présentation organisée cette semaine, comme ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, les investisseurs renforçant leurs anticipations d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) en décembre. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 127,55 points, soit 0,27%, à 47.240,00 ... Lire la suite
-
Les flammes s'échappent des fenêtres des immeubles tandis que les pompiers combattent l'incendie qui s'est déclenché dans le complexe résidentiel Wang Fuk Court, à Hong Kong, faisant au moins 13 morts. IMAGES
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer