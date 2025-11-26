 Aller au contenu principal
USA : hausse surprise des stocks hebdomadaires de pétrole
information fournie par AOF 26/11/2025 à 16:36

(AOF) - Aux Etats-Unis, la semaine dernière, les stocks de pétrole brut ont augmenté de 2,774 millions de barils, après une baisse de 3,426 millions de barils la semaine précédente. Les spécialistes anticipaient en moyenne une baisse de 1,3 million de barils. Les stocks d'essence ont progressé la semaine dernière de 2,513 millions de barils, après une hausse de 2,327 millions la semaine précédente. Enfin, les réserves de produits distillés ont connu une augmentation de 1,147 million de barils, contre +0,171 million la semaine précédente.

Pétrole et parapétrolier
