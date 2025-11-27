Spiritueux: le bénéfice de Rémy Cointreau amputé d'un tiers au 1er semestre

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a vu son bénéfice net part du groupe amputé de 31,3% au premier semestre de son exercice décalé, affecté notamment par un marché plus difficile pour le cognac en Chine.

L'entreprise a réalisé un bénéfice de 63 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 490 millions en recul de 8,3%, sur la période courant d'avril à septembre.

Le cognac, qui représente plus de 60% de l'activité du groupe, a vu ses ventes se contracter au second trimestre en Asie, en Chine notamment sur le segment haut de gamme. S'y sont ajoutées des perturbations résiduelles sur les duty free chinois, fermés pendant plusieurs mois aux eaux-de-vie de vin européennes du fait d'un conflit commercial sino-européen.

Le résultat est en outre pénalisé par de nouveaux droits de douane, les Etats-Unis appliquant depuis août 15% de taxes douanières aux alcools européens, quand les spiritueux en étaient jusque-là exemptés. Le bilan pâtit enfin de la force de l'euro et d'un effet de change défavorable avec le dollar et le renminbi.

Dans ce contexte difficile, le groupe explique aussi qu'il maintient des investissements "soutenus" en marketing et communication, "partiellement compensés par un contrôle des coûts de structure".

Pour son exercice annuel 2025-26 décalé, Rémy Cointreau avait révisé en octobre ses objectifs, du fait d'une détérioration des conditions de marché en Chine et d'un rebond des ventes moins fort qu'attendu aux Etats-Unis.

Il anticipe désormais une croissance organique (à changes et périmètre constants) de son chiffre d'affaires stable ou de quelques points, et un recul organique de son résultat opérationnel courant de plus de 10 points.