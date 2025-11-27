A Hong Kong, la solidarité bat son plein après un incendie meurtrier

Des habitants trient des vêtements qui leur ont été donnés après qu'un important incendie a ravagé plusieurs immeubles d'appartements du complexe résidentiel Wang Fuk Court à Hong Kong, le 27 novembre 2025 ( AFP / Dale DE LA REY )

Kwok, une Hongkongaise de 69 ans, parcourt les réseaux sociaux près des tours fumantes d'un complexe résidentiel ravagé par un incendie meurtrier. La veille, elle a sauvé sa voisine des flammes, mais s'inquiète pour ceux dont elle est sans nouvelles.

La métropole asiatique et haut lieu de la finance internationale s'est réveillée sous le choc de l'incendie qui s'est déclaré la veille, le pire qu'elle ait connu depuis des décennies

L'incendie a fait 55 morts, selon un nouveau bilan communiqué par ls pompiers. Un précédent bilan faisait état d'au moins 44 morts dans le brasier de Wang Fuk Court, un ensemble de huit immeubles de 31 étages en cours de rénovation où les échafaudages en bambou et les matériaux synthétiques ont accéléré la propagation des flammes.

Des dizaines de personnes au moins, peut-être des centaines, étaient encore portées disparues jeudi matin.

Des habitants observent des appartements encore en flammes après un violent incendie qui a ravagé plusieurs immeubles du complexe résidentiel Wang Fuk Court à Hong Kong, le 27 novembre 2025 ( AFP / Dale DE LA REY )

Comme d'autres, Kwok, retraitée, livre son récit qui parle d'épreuve, de solidarité et d'angoisse.

Mercredi, elle a "vu les flammes arriver, elles étaient rouges et mon cœur brûlait aussi", dit-elle.

Elle s'est précipitée pour frapper aux portes de ses voisins et donner l'alerte.

A aucun moment, elle n'a entendu retentir une alarme, relate-t-elle.

Son propre appartement a été ravagé par le sinistre. Elle s'est souvenue d'une voisine âgée en chaise roulante et s'est ruée chez elle pour l'évacuer.

Elle l'a mise à l'abri avant que l'incendie n'engloutisse leur résidence.

Aux premières heures du jour,alors que le feu déclinait mais continuait à sévir, des groupes se sont formés dans les rues et les parcs du quartier de Tai Po pour regarder les dégâts. Beaucoup disaient avoir passé une nuit blanche.

Des pompiers se préparent après qu'un important incendie a ravagé plusieurs immeubles d'appartements du complexe résidentiel Wang Fuk Court à Hong Kong, le 27 novembre 2025 ( AFP / Dale DE LA REY )

Les habitants se sont organisés en groupes de discussion WhatsApp pour rester en contact les uns avec les autres, dit-elle.

"Il y a au moins trois personnes que nous n'arrivons pas à joindre, nous sommes très inquiets, et je vais me rendre au centre communautaire plus tard pour poursuivre les recherches", dit Kwok.

Comme elle, de nombreux habitants du quartier, sinistrés ou non, se sont mis au service des autres, suscitant une organisation d'entraide spontanée et dynamique.

Ils ont fait circuler un tableur en ligne qui s'est rapidement transformé en une application performante permettant à chacun de signaler qu'il était en sécurité.

- Bananes et boissons énergisantes -

Des dizaines de noms restaient surlignés en rouge jeudi matin, signifiant que les personnes avaient besoin d'aide.

Mme Leung, 70 ans, qui habite près de Wang Fuk Court, se dit "très inquiète" pour une amie qui vit dans l'un des immeubles dévorés par le feu. "J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais sans succès", confie Mme Leung, qui fait partie des personnes évacuées par précaution et qui a passé la nuit dans un abri temporaire.

Des volontaires distribuent de la nourriture et des boissons après qu'un important incendie a ravagé plusieurs immeubles d'appartements du complexe résidentiel Wang Fuk Court, à Hong Kong, le 27 novembre 2025 ( AFP / Peter PARKS )

"Je suis rentrée à cinq heures du matin parce que je n'arrivais pas à dormir", dit-elle en se joignant à la foule qui observe l'incendie dans les odeurs persistantes de fumée.

Des volontaires ont distribué des bananes et des boissons énergisantes aux pompiers, et ont fourni des vêtements, des chargeurs, de la nourriture et des bouillottes aux personnes déplacées.

Près des lieux de l'incendie sur une estrade habituellement prisée par les personnes âgées pour se détendre l'après-midi, des dizaines de personnes trient les dons de vêtements.

Une étudiante de 24 ans, Mme Zhang, a fait plus d'une heure de train pour venir prêter main forte. "Je me sentais très mal" en entendant les informations, dit-elle en pliant des vêtements. " Avoir une personne de plus pour aider, c'est toujours mieux. Peut-être que cela apaisera ma peine".