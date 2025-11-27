information fournie par Boursorama avec AFP • 27/11/2025 à 08:20

Intel rejette les allégations selon lesquels un ex-cadre de TSMC qu'il a recruté aurait divulgué des secrets commerciaux

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le fabricant américain de puces Intel a rejeté jeudi des allégations selon lesquelles un ancien dirigeant de TSMC, Lo Wei-jen, qui a récemment rejoint la société américaine, aurait divulgué des secrets commerciaux du géant taïwanais des semi-conducteurs.

TSMC, le plus grand fabricant mondial de puces informatiques, poursuit M. Lo en justice, alléguant la "forte probabilité" qu'il ait divulgué des informations confidentielles à son nouvel employeur.

Jusqu'alors vice-président de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), M. Lo a fait valoir ses droits à la retraite en juillet et rejoint son concurrent Intel en tant que "vice-président exécutif", a souligné TSMC mardi.

Selon le groupe taïwanais, il a en cela violé son contrat de travail qui comportait une clause de non-concurrence et de non-divulgation de secrets commerciaux.

Le géant américain a toutefois assuré qu'il n'en était rien.

"Intel applique des politiques et des contrôles rigoureux qui interdisent strictement l'utilisation ou le transfert de toute information confidentielle ou de propriété intellectuelle appartenant à des tiers", a-t-il assuré jeudi dans un communiqué.

"Sur la base de tout ce que nous savons, nous n'avons aucune raison de croire que les allégations concernant M. Lo sont fondées", a ajouté l'entreprise américaine.

Selon TSMC, M. Lo avait lors de son entretien de départ assuré qu'il prévoyait de rejoindre un "établissement académique".

Avant de rejoindre TSMC, M. Lo avait déjà travaillé pendant 18 ans chez Intel sur le développement de sa technologie de traitement des fabrication de puces de haute technologie, a rappelé Intel.

"La mobilité des talents entre les entreprises sont courants et sains dans notre secteur, et cette situation n'est en rien différente", a encore estimé le fabricant américain.

TSMC n'a pas immédiatement répondu à l'AFP pour réagir aux propos d'Intel.