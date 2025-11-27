Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* RÉMY COINTREAU RCOP.PA a déclaré jeudi rester confiant dans sa capacité à renouer avec la croissance sur son exercice 2025/26, après avoir enregistré un recul moins important que prévu de son bénéfice opérationnel semestriel, la baisse des ventes dans ses marchés clefs que sont la Chine et les Etats-Unis ayant été compensée par des mesures de réduction des coûts.

* VALNEVA VLS.PA a annoncé mercredi la fermeture de son site de Nantes (Loire-Atlantique) pour concentrer ses activités sur ceux de Lyon (Rhône) et de Vienne, en Autriche.

* TRIGANO TRIA.PA a fait état mercredi d'un résultat opérationnel courant en 2025 en recul de 32,9%, citant une baisse de la production de camping-cars et de caravanes liée à l'ajustement des niveaux de stocks dans les réseaux de distribution.

* COVIVIO CVO.PA - J.P. Morgan a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer".

* SODEXO EXHO.PA - Citigroup a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "acheter".

* EURAZEO EURA.PA - Kepler Cheuvreux a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* PUMA PUMG.DE - Le fabricant chinois de vêtements de sport Anta Sports Products 2020.HK fait partie des entreprises qui envisagent une éventuelle acquisition de Puma, rapporte jeudi l'agence Bloomberg. Le groupe chinoise travaille avec un conseiller pour évaluer une offre d'achat et pourrait s'associer à une société de capital-investissement s'il décide de poursuivre le projet, selon Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier.

Contacté par Reuters, le groupe n'a pas souhaité faire de commentaires sur cette information.

L'action Puma est indiquée en hausse de 12%.

* MFE–MEDIAFOREUROPE MFEB.MI - Le groupe audiovisuel contrôlé par la famille Berlusconi a annoncé mercredi avoir conclu un accord pour racheter 32,9% du capital du groupe de presse portugais Impresa IMPA.LS , propriétaire de la chaîne SIC et de l'hebdomadaire Expresso, pour 17,3 millions d'euros.

* SECTEUR BRITANNIQUE DES JEUX EN LIGNE - La société britannique de jeux d'argent ENTAIN ENT.L a déclaré mercredi qu'elle s'attendait à environ 200 millions de livres sterling de coûts supplémentaires pour ses activités en ligne au Royaume-Uni et en Irlande en raison des modifications fiscales proposées par le Royaume-Uni, qui comprennent une augmentation des droits sur les jeux d'argent.

FLUTTER ENTERTAINMENT FLTRF.L a déclaré mercredi soir que le projet du gouvernement britannique visant à augmenter les taxes sur les jeux en ligne auraient un impact négatif sur son Ebitda ajusté d'environ 320 millions de dollars pour l'exercice 2026 et de 540 millions de dollars pour 2027, avant qu'il ne puisse en atténuer les effets.

PLAYTECH PTEC.L a pour sa part dit s'attendre à ce que le projet ait un impact sur son bénéfice ajusté pouvant atteindre plusieurs dizaines de millions d'euros, mais a ajouté qu'elle restait confiante quant à sa capacité à répondre aux attentes du marché pour 2026.

* DEBENHAMS DEBS.L a déclaré jeudi s'attendre à un bénéfice annuel ajusté supérieur à celui de l'année dernière, le détaillant britannique de mode en ligne poursuivant sa stratégie de redressement axée sur la réduction des coûts et la stimulation de la demande.

* UNITE GROUP UTG.L - L'autorité britannique de la concurrence a autorisé jeudi le promoteur immobilier spécialisé dans les logements étudiants à acquérir concurrent EMPIRIC STUDENT PROPERTY ESP.L pour 634 millions de livres sterling.

