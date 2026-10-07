USA: Chevron se réorganise dans les gisements Bakken et DJ, attend une charge de 3 à 4 milliards

Le groupe pétrolier américain Chevron a annoncé mardi avoir conclu "une série d'accords" avec Hess Midstream LP, portant notamment sur des gisements dans le bassin de Bakken (nord des États-Unis), riche en pétrole et en gaz de schiste, et sur son désengagement de cette entreprise cotée.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Ces accords, qui concernent également des gisements du bassin Denver-Julesburg (DJ Basin, gaz et pétrole), devraient permettre à Chevron "d'améliorer sa structure de coûts et d'accroître le retour sur capital alloué", explique le groupe dans un communiqué, estimant que les coûts devraient être ainsi réduits "d'environ 50%" pour les unités du Bakken.

"En échange du meilleur cadre commercial sur le long terme et d'un paiement en liquide de 200 millions de dollars" par Hess Midstream, Chevron va lui transférer ses intérêts et actifs détenus dans cette entreprise et ses actifs pétroliers dans le DJ Basin.

En juin 2025, Hess Midstream avait annoncé la sortie totale de son capital de Global Infrastructure Partners (GIP, filiale de BlackRock depuis 2024).

A l'issue de cette opération, Chevron détenait 37,8% de Hess Midstream tandis que le solde était coté à la Bourse de New York.

Chevron a finalisé en juillet 2025 le rachat du groupe pétrolier Hess pour près de 60 milliards de dollars (dette incluse).

A l'issue de la transaction annoncée mardi, Chevron ne consolidera plus Hess Midstream dans ses comptes, y compris la dette de cette entreprise atteignant environ 3,7 milliards de dollars.

Lorsqu'elle sera finalisée - d'ici la fin de l'année - le géant de Houston (Texas) devrait inscrire "une perte avant impôts d'environ 3 à 4 milliards de dollars, étant donné que le groupe n'est pas en mesure d'intégrer les futures économies de coûts (du gisement) de Bakken comme un actif", a expliqué Chevron.

"Cette transaction réinitialise le cadre commercial pour nos actifs (...) dans les bassins de Bakken et de DJ", a commenté Andy Waltz, un haut responsable de Chevron, cité dans le communiqué.

Dans un communiqué distinct, Hess Midstream a souligné que l'accord définitif conclu avec Chevron lui permettait de devenir "une entreprise indépendante", tout en disposant de conditions commerciales désormais valables jusqu'en 2045, contre 2033 auparavant.

L'opération devrait réduire le nombre de ses actions de près de 40% après annulation des titres détenus par Chevron, a relevé la société.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de Wall Street, l'action Chevron était stable et celle de Hess Midstream reculait de 0,54%.