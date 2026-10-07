Allemagne : en août, la production industrielle au plus haut depuis 18 mois

La production allemande a atteint en août son niveau le plus élevé depuis un an et demi, selon des données publiées mercredi, témoignant de la poursuite du redressement de l'économie allemande.

Le rebond de la production industrielle allemande est porté par la construction (illustration) ( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

La production a progressé de 2 % sur un mois en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, après un recul révisé de 1,2 % en juillet, a indiqué l'Office fédéral de la statistique Destatis dans un communiqué.

Sur un an, elle est en hausse de 2,3 % et, sur la période de juin à août, de 0,4 % par rapport aux trois mois précédents.

Après deux années de récession et une de stagnation, l'économie allemande se redresse lentement en 2026, soutenue par des dépenses publiques massives dans le domaine militaire et des infrastructures.

Le rebond est principalement dû au secteur de la construction, dont la production a bondi de 9,3 % sur un mois.

Cette hausse s'explique en partie par l'achèvement d'un important projet d'infrastructure énergétique, tandis que le reste du secteur continue de bénéficier des investissements publics dans la modernisation des infrastructures, a expliqué le ministère de l'économie dans un communiqué séparé.

La construction spécialisée (+13,1 %) et la construction mécanique (+5,3 %) ont également soutenu la production.

A l'inverse, le repli de l'industrie automobile (-5,4 %) a pesé sur la production globale, "probablement en raison des vacances d'été", estime Carsten Brzeski chez ING.

"Ces données suggèrent que l'impact économique de la vague de chaleur et de la sécheresse d'août a été moins sévère que ce que l'on craignait", commente M. Brzeski.

Toutefois, davantage d'efforts sont nécessaires selon lui pour "transformer l'élan positif en reprise plus durable".

L'économiste juge notamment indispensable que le gouvernement mette en œuvre et poursuive les réformes annoncées afin d'"améliorer la compétitivité internationale du pays" et de "stimuler la demande intérieure par des baisses d'impôts".

Les principaux instituts économiques ont récemment doublé leur prévision de croissance pour 2026 à 1,3%.