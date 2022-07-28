URW-Revenus locatifs nets en hausse de 45% au S1
information fournie par Reuters28/07/2022 à 08:35
28 juillet (Reuters) - Unibail-Rodamco-Westfield SE
URW.AS :
* AU S1: REVENUS LOCATIFS NETS EUR 1.139 MLNS CONTRE EUR 785 MLNS IL Y UN AN
* 2022: AMÉLIORATION DE L'OBJECTIF DE RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION D'AU MOINS 8,90 EUROS
* AU S1: EBITDA EUR 1,139 MLNS CONTRE EUR 770 MLNS IL Y UN AN
* H1-2022 DETTE FINANCIÈRE NETTE IFRS PRO-FORMA RÉDUITE DE 1,0 MDS D'EUROS A21,6 MDS D'EUROS
* LES VENTES AUX LOCATAIRES DÉPASSENT LES NIVEAUX DE 2019 AU DEUXIÈME TRIMESTRE (105% DES NIVEAUX DE 2019 POUR LE GROUPE), CE QUI EST SUPÉRIEUR AUX ATTENTES, AVEC DES VENTES GLOBALES POUR LE PREMIER SEMESTRE À 99% DES NIVEAUX DE 2019, L'EUROPE CONTINENTALE À 97%, LE ROYAUME-UNI À 91% ET LES ÉTATS-UNIS À 106%
* RATIO DETTE NETTE/EBITDA EST PASSÉ DE 16,6X POUR H1-2021 À 11,0X POUR H1-2022
* BESOINS DE REFINANCEMENT POUR LES 36 PROCHAINS MOIS SÉCURISÉS GRÂCE À 12,0 MILLIARDS D'EUR DE TRÉSORERIE ET FACILITÉS DISPONIBLES
* 80 % DES 4,0 MILLIARDS D'EUROS D'OBJECTIFS DE CESSION EN EUROPE SIGNÉS OU RÉALISÉS AVEC UNE PRIME VERSUS DERNIÈRES VALEURS D'ÉVALUATION
* LA VALEUR DES ACTIFS S'EST STABILISÉE ET NOS PARAMÈTRES DE CRÉDIT SE SONT NETTEMENT AMÉLIORÉS, NOTAMMENT GRÂCE À LA RÉDUCTION DE LA DETTE NETTE ET À L'AUGMENTATION DE L'EBITDA - PDG
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur URW.AS
(Gdansk Newsroom)
Valeurs associées
|Euronext Amsterdam
|0.00%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer