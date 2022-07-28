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URW-Revenus locatifs nets en hausse de 45% au S1
information fournie par Reuters28/07/2022 à 08:35

28 juillet (Reuters) - Unibail-Rodamco-Westfield SE

URW.AS :

* AU S1: REVENUS LOCATIFS NETS EUR 1.139 MLNS CONTRE EUR 785 MLNS IL Y UN AN

* 2022: AMÉLIORATION DE L'OBJECTIF DE RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION D'AU MOINS 8,90 EUROS

* AU S1: EBITDA EUR 1,139 MLNS CONTRE EUR 770 MLNS IL Y UN AN

* H1-2022 DETTE FINANCIÈRE NETTE IFRS PRO-FORMA RÉDUITE DE 1,0 MDS D'EUROS A21,6 MDS D'EUROS

* LES VENTES AUX LOCATAIRES DÉPASSENT LES NIVEAUX DE 2019 AU DEUXIÈME TRIMESTRE (105% DES NIVEAUX DE 2019 POUR LE GROUPE), CE QUI EST SUPÉRIEUR AUX ATTENTES, AVEC DES VENTES GLOBALES POUR LE PREMIER SEMESTRE À 99% DES NIVEAUX DE 2019, L'EUROPE CONTINENTALE À 97%, LE ROYAUME-UNI À 91% ET LES ÉTATS-UNIS À 106%

* RATIO DETTE NETTE/EBITDA EST PASSÉ DE 16,6X POUR H1-2021 À 11,0X POUR H1-2022

* BESOINS DE REFINANCEMENT POUR LES 36 PROCHAINS MOIS SÉCURISÉS GRÂCE À 12,0 MILLIARDS D'EUR DE TRÉSORERIE ET FACILITÉS DISPONIBLES

* 80 % DES 4,0 MILLIARDS D'EUROS D'OBJECTIFS DE CESSION EN EUROPE SIGNÉS OU RÉALISÉS AVEC UNE PRIME VERSUS DERNIÈRES VALEURS D'ÉVALUATION

* LA VALEUR DES ACTIFS S'EST STABILISÉE ET NOS PARAMÈTRES DE CRÉDIT SE SONT NETTEMENT AMÉLIORÉS, NOTAMMENT GRÂCE À LA RÉDUCTION DE LA DETTE NETTE ET À L'AUGMENTATION DE L'EBITDA - PDG

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur URW.AS

(Gdansk Newsroom)

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