UPS prévoit un chiffre d'affaires stable au troisième trimestre ; son action recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

28 juillet - ** L'action du géant de la livraison United Parcel Service ( UPS.N )recule d'environ 6 % à 106,1 dollars

** La société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels, les portant au-delà des estimations de Wall Street, grâce à un retour à la croissance soutenu par la vigueur de la demande intérieure après un recul planifié des volumes chez Amazon.com AMZN.O

** Toutefois, le titre a reculé en raison du scepticisme des investisseurs quant aux perspectives

** UPS prévoit un chiffre d’affaires de 91,2 milliards de dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 89,7 milliards de dollars

** L’entreprise avait précédemment averti qu’une inflation persistante des prix du carburant pourrait affaiblir les dépenses de consommation aux États-Unis, réduisant ainsi la demande d’expéditions sur l’ensemble de son réseau

** La société prévoit un chiffre d’affaires globalement stable au troisième trimestre par rapport à l’année précédente et une marge d’exploitation d’environ 7 %

** Le cours cible médian des 31 courtiers couvrant le titre s’établit à 115 dollars — données compilées par LSEG

**En tenant compte des fluctuations intrajournalières, le titre affiche une baisse de 6,3 % depuis le début de l'année